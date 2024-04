Apu Udine, le condizioni di Lorenzo Caroti e Jason Clark

By

Arrivano alcuni importanti aggiornamenti per quanto riguarda gli infortuni in casa Apu Old Wild West Udine.

Prosegue secondo programma il recupero di Lorenzo Caroti, per il quale si prevede un graduale ritorno in squadra all’inizio della prossima settimana.

Per quanto riguarda Jason Clark, ulteriori approfondite indagini hanno confermato la lesione muscolare. I tempi di ripresa sono stimati in circa 3 settimane, periodo nel quale l’atleta sarà comunque rivalutato dallo staff medico dell’Apu Udine.

Uff stampa APU Udine