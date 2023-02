Arriva la Fortitudo Bologna, sold out al Flaminio di Rimini

3118 cuori biancorossi.

Che battono sempre più forte. Che fanno squadra e che trasudano passione per il basket. Domenica (5 febbraio), alle 20,30, arriva in occasione del Rivierabanca DAY la Fortitudo Fltas Service Bologna e i botteghini del Flaminio non apriranno nemmeno i battenti. Sarà un palas proprio con il fascino dei vecchi tempi. La Rivierabanca Basket Rimini annuncia che i seggiolini saranno gremiti in ogni ordine di posto; a due giorni dalla partita, valida per il 20° turno del campionato di serie A2, il palasport è già tutto esaurito. Sarà una partita che si trasformerà in evento, grazie anche alle numerose iniziative collaterali in agenda proprio con il Rivierabanca DAY, che ha previsto, tra le altre cose, anche il regalo di una sciarpa a tutti coloro che saranno domenica al palasport.

FEBBRE DA RBR

Soddisfatto e grato per il risultato raggiunto il direttore sportivo di Rbr Davide Turci: “Nel giorno in cui dedichiamo quella che era la tradizionale giornata biancorossa al nostro main sponsor Rivierabanca, registriamo un infinito amore della nostra città per la pallacanestro e di vicinanza al nostro progetto. Nel corso di questa settimana si è innescata quella che si può definire una vera e propria corsa al biglietto, siamo sold out e questa è una conferma di quanto Rimini viva di pallacanestro. Ci tengo a rivolgere un ringraziamento a tutti i nostri tifosi, anche per il nostro main sponsor sarà di certo un colpo d’occhio incredibile”. Queste le parole del responsabile comunicazione Simone Campanati: “Non avevo grossi dubbi che avremmo riempito il Flaminio nonostante l’orario. Rimini è una città che ama questo progetto e lo dimostra ogni domenica non solo in questa giornata. Ma sono felice per noi e per il nostro main sponsor così come per i miei ragazzi che lavorano duro ogni giorno perché avvenga”.

UFF.STAMPA RIVIERABANCA RIMINI