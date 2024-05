Ascolti RaiSport: sfiorati i 95.000 spettatori per il supplementare tra Udine e Cantù

Lega Nazionale Pallacanestro comunica l’ottimo dato di ascolto in occasione del tempo supplementare di Gara4 della semifinale playoff Tabellone Oro tra Old Wild West Udine ed Acqua S.Bernardo Cantù.

La fase decisiva della diretta di domenica 26 dal PalaCarnera ha fatto registrare un ascolto medio pari a 94.815 telespettatori. Nel dettaglio, gli ultimi 7 minuti della diretta hanno avuto un’audience media pari a 117.627 spettatori, con un picco di ascolto di 124.647 a seguire gli ultimi possessi della sfida che ha determinato l’accesso alla finale playoff dell’Acqua S.Bernardo. Dati relativi esclusivamente al pubblico del canale 58 di RaiSport, cui vanno aggiunti quanti hanno seguito la gara sulla piattaforma RaiPlay, in streaming in chiaro.

Il dato Auditel di Gara4 si aggiunge a quello già significativo degli oltre 68mila che avevano seguito la diretta di Gara3 di venerdì 24. Facendo registrare il terzo dato assoluto della stagione, dietro i 70.276 di Gruppo Mascio Treviglio-Wegreenit Milano (con 581mila contatti) ed i 70.020 del derby Udine-Trieste. Completano la Top5 della stagione due sfide che hanno visto protagoniste Flats Service Fortitudo Bologna ed Unieuro Forlì, con i quasi 66mila della sfida di campionato e gli oltre 60mila della finale di Coppa Italia.

Testimoniati anche dagli oltre 6 milioni di contatti cumulati dalle dirette su RaiSport, sono dati di massima soddisfazione per LNP, a conferma che l’accordo con RAI ha conferito un indiscusso valore aggiunto alla visibilità dei Club, dei loro partner come a quelli di LNP e, più in generale, al campionato di Serie A2 Old Wild West.

Pronto a vivere ora la sua fase più emozionante con l’avvicinarsi delle due finali che mettono in palio la promozione.

Che avranno, grazie alla grande disponibilità di RAI, una copertura garantita, in diretta ed in prime-time, di otto delle potenziali dieci partite di finale playoff dei due tabelloni. Tra queste, tutte quelle decisive.

I prossimi appuntamenti con le Finali Playoff su RaiSport: lunedì 3 giugno (21.00) Trapani Shark-Flats Service Fortitudo Bologna (G2); giovedì 6 (21.00) Acqua S.Bernardo Cantù-Pallacanestro Trieste (G2); venerdì 7 (21.00) Flats Service Fortitudo Bologna-Trapani Shark (G3).

LE FINALI PLAYOFF DI SERIE A2 OLD WILD WEST SU RAISPORT E RAIPLAY: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

https://www.legapallacanestro.com/serie-a2/calendario-dirette

AREA COMUNICAZIONE LNP