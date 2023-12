Assegnata a Roma la Final Four di Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West

Lega Nazionale Pallacanestro rende noto che, a seguito delle valutazioni dell’ultimo Consiglio Direttivo, la fase finale di Coppa Italia LNP 2024 viene assegnata alla città di Roma.

Il forte desiderio di ospitare l’evento manifestato dall’Assessore ai Grandi Eventi Sport Turismo e Moda, dr. Alessandro Onorato, con il pieno sostegno di Comune e Regione Lazio, sono stati gli elementi determinanti per l’assegnazione alla Città Capitale della Final Four LNP Old Wild West del prossimo 16 e 17 marzo 2024.

Da parte di Lega Nazionale Pallacanestro, si aggiunge il piacere di portare il suo evento più importante della stagione nel rinnovato Palazzetto dello Sport. Luogo iconico per l’impiantistica italiana e sito olimpico nel 1960, a pochi mesi della sua riapertura, completati i lavori di ristrutturazione. E la Coppa Italia LNP sarà il primo trofeo nazionale di alto livello assegnato dal suo ritorno all’attività. Così come era già accaduto per il Palalido/Allianz Cloud di Milano nel 2019, con la Supercoppa, LNP porta un suo evento in palasport dove è stata scritta la storia della pallacanestro italiana.

Il programma prevede per sabato 16 la disputa delle semifinali di Serie A2 e Serie B Nazionale (4 gare), e domenica 17 le due finali per l’assegnazione del trofeo.

Ricordiamo che, in aggiunta alla già qualificata Tecnoswitch Ruvo di Puglia, le altre 3 partecipanti in rappresentanza del campionato di Serie B Nazionale saranno note il 7 gennaio, al termine dell’ultima giornata di andata; mentre le 4 della Serie A2 si conosceranno non oltre il 4 febbraio, dopo la disputa dell’ultimo turno di ritorno.

A corollario della Final Four il weekend ospiterà, tra gli altri, un torneo di 3vs3 in collaborazione con la FIP Lazio ed esibizioni di Baskin, il basket integrato giocato da atleti con e senza disabilità.

