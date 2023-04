Assigeco Piacenza: nota sulle condizioni di Brady Skeens

UCC Assigeco Piacenza comunica che il giocatore Brady Skeens durante la partita di domenica scorsa contro APU Udine ha riportato un trauma da caduta al polso sinistro. Gli esami clinici e strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato la presenza di una instabilità dell’articolazione. Nei prossimi giorni eseguirà ulteriori accertamenti per stabilire l’entità del danno e i tempi di recupero.

Il Ds Assigeco Alessandro Pagani analizza il momento: “Purtroppo siamo qui a commentare l’ennesimo infortunio della stagione dopo quelli occorsi a Galmarini, Sabatini e McGusty nell’ultimo mese, oltre a vari acciacchi che non hanno mai consentito allo staff tecnico di lavorare con la squadra al completo. Attendiamo i responsi degli ultimi esami che effettueremo venerdì a Brady, ma sappiamo che un’eventuale sua perdita sarebbe per la nostra società un colpo duro da digerire. È in momenti come questi che bisogna rimanere positivi, cercare di restare compatti e supportare in pieno questi ragazzi che fino a qui hanno fatto una grande stagione. Spero che questo si possa già verificare sabato contro la Fortitudo, dove ci aspetta una grande battaglia ma soprattutto una bellissima partita da giocare contro un club storico della pallacanestro italiana”.

UFF.STAMPA ASSIGECO PIACENZA