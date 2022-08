Benacquista Latina, buon allenamento con Oregon State

A due settimane esatte dall’inizio della preparazione, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha ricevuto sul parquet del PalaBianchini la formazione universitaria statunitense dell’Oregon State per disputare un allenamento congiunto.

Si è trattato di un primo banco di prova per gli uomini guidati da Coach Franco Gramenzi, e si è rivelato utile per eseguire i primi test legati al lavoro fin qui svolto durante le sessioni quotidiane di allenamento, pur tenendo conto che Mike Lewis e Josh Anderson si sono uniti al gruppo soltanto da un paio di giorni.

Mike Lewis

I ritmi in campo sono stati piuttosto alti per buona parte del confronto, soltanto nella parte finale c’è stata una flessione, legittima in questo momento della preparazione, come conferma il preparatore fisico Marco Ranalli: «I ragazzi sono stati molto bravi, fin da subito abbiamo lavorato sulle situazioni di difesa e oggi si è visto. Nel finale c’è stato un calo fisico, quando la stanchezza si è fatta sentire sulle gambe, ma bisogna tenere conto del fatto che soprattutto i due giocatori americani non hanno ancora il ritmo partita, essendo arrivati da due giorni».

Anche il capo allenatore della Benacquista, Franco Gramenzi è soddisfatto: «Per come il gruppo lavora durante gli allenamenti e per la predisposizione che hanno tutti al lavoro, mi aspettavo una buona prova. Devo dire che loro sono andati anche oltre le aspettative. Lewis e Anderson hanno fatto soltanto 2 allenamenti con la squadra, quindi devono ancora inserirsi nei meccanismi di attacco e difesa, ma per come ci hanno provato sono contento».

Coach Gramenzi con Alexander Cicchetti

Quanto visto sul parquet del PalaBianchini ha dato una prima idea di quello che sarà il marchio di fabbrica della compagine pontina in questa stagione: «Abbiamo a disposizione 9 giocatori intercambiabili, gli italiani lavorano tutti bene, difendono e tra di loro c’è collaborazione. Questo è lo spirito giusto per creare una buona sinergia. Anche gli americani hanno dato dimostrazione di essere predisposti al lavoro di squadra. Rispetto agli anni passati, il livello non scende anche quando facciamo i cambi, e questo può diventare la forza della squadra e, alla lunga, portare a risultati positivi».

La Benacquista proseguirà il lavoro in palestra e sabato 27 agosto disputerà uno scrimmage con la formazione di Napoli Basket, militante in Serie A, sul campo del PalaBarbuto alle ore 19:00. Sarà un’altra buona occasione per continuare l’inserimento degli americani e un’altra opportunità per eseguire test da parte dello staff tecnico.

