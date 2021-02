Benacquista, Mouaha: “Giocare con la Nazionale, sono molto emozionato”

È una bella emozione quella che sta vivendo in questi giorni Aristide Mouaha, il giovane atleta della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Nativo del Camerun, ma di formazione italiana, Aristide poco più che ventenne (classe 2000) è stato ufficialmente convocato dalla Nazionale camerunense per partecipare a un importante evento cestistico nel suo Paese d’origine, l’ultima finestra per la qualificazione alla Coppa d’Africa “AfroBasket”, che si disputerà in Ruanda dal 24 agosto al 5 settembre 2021.

Non è la prima volta che Mouaha respira l’aria della Nazionale, in passato era già stato selezionato per prendere parte a un raduno in Cina, dove vari raggruppamenti di ragazzi si erano affrontati in una serie di partite non ufficiali: «È la prima volta che partecipo a una manifestazione ufficiale e sono davvero emozionato – conferma la giovane guardia della Benacquista – seguo da sempre, e con grande interesse la Nazionale, e adesso poterne far parte è per me un grande privilegio. Sono orgoglioso di vestire la maglia del mio Paese e mi impegnerò al massimo per dare il miglior contributo possibile in questa eccitante esperienza».

Aristide è il giocatore più giovane della formazione del Camerun, ma parteciperà a questa avventura insieme a Jordan Bayehe (classe 1999): «Sono contento di condividere questa esperienza insieme a Jordan con cui ho disputato a Roseto la mia prima stagione in Serie A2 e con il quale avevo legato molto».

Mouaha sarà impegnato con la Nazionale del Camerun dal 15 al 21 febbraio e giocherà 3 partite, venerdì 19 affrontando la Guinea Equatoriale, sabato 20 sfidando la Guinea e lunedì 21 confrontandosi con la Costa d’Avorio.

Da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e da tutta la società nerazzurra un caloroso “in bocca al lupo” ad Aristide per questa eccitante esperienza e alla formazione del Camerun per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Donatella Schirra

Ufficio Stampa

Benacquista Assicurazioni Latina Basket