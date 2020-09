Bergamo, amichevole vincente contro la Sangiorgese

Prima uscita stagionale per Bergamo, che si impone sulla Sangiorgese, formazione militante in Serie B. Una buona prova per Zugno e compagni, che dopo quasi sette mesi tornano a calcare il parquet per un match – seppure amichevole. Al di là del divario finale (il computo dice 60-87 in favore di Bergamo), coach Calvani ha tratto indicazioni positive da tutto il gruppo, provando varie tipologie di quintetto e mettendo benzina nei muscoli dei propri ragazzi.

Assente Purvis, il tecnico dei gialloneri ha ruotato i suoi in maniera omogenea, trovando buone risposte nel primo quarto e nella ripresa: la difesa, nei secondi venti minuti di gioco, è salita di livello ed il divario tra le due squadre si è – di conseguenza – ampliato.

Il resoconto dei vari quarti (tabellone azzerato): 18-27, 21-17, 8-23, 13-20. Non è stato tenuto il tabellino.

Prossimo appuntamento di pre-season mercoledì 30 settembre in casa della Vaporart Bernareggio (PalaReds di Bernareggio, palla a due alle ore 20.30).

Uff.Stampa Bergamo Basket