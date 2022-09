Cambia la voce di LNP: il ringraziamento a Matteo Gandini, il bentornato a Niccolò Trigari

Lega Nazionale Pallacanestro comunica il termine del rapporto di collaborazione con Matteo Gandini, che nelle ultime cinque stagioni è stato la voce del campionato di Serie A2 e degli eventi LNP.

Il ringraziamento va non solo alla qualità del professionista messa a disposizione della narrazione, puntuale e passionale, delle vicende della stagione, ma anche ad un collaboratore di fondamentale importanza nel passaggio al regime di autoproduzione televisiva. Che ha reso Matteo Gandini il telecronista di punta della piattaforma LNP PASS, elevandone indiscutibilmente la qualità dell’offerta per gli abbonati.

A questo si aggiunge la disponibilità ad attività collaterali, tra le quali la conduzione di magazine e seminari sulla telecronaca del basket, riservata a tutte le voci del campionato che raccontano le vicende dalle sedi dei Club per LNP PASS.

A Matteo un grosso in bocca al lupo per i nuovi impegni professionali che lo attendono nella stagione in arrivo.

Parallelamente LNP annuncia la sua nuova prima voce televisiva in Niccolò Trigari.

Una comprovata esperienza ai massimi livelli nella pallacanestro, il suo in realtà è un ritorno al commento del campionato di Serie A2, che aveva già raccontato dal 2013 al 2016.

La scelta di Niccolò Trigari quale telecronista della “Game Of The Week” di Serie A2 e degli eventi, conferma il desiderio di LNP di proporre un’offerta di qualità nel prodotto televisivo, a disposizione degli abbonati ad LNP PASS e del partner televisivo lineare di LNP.

Niccolò Trigari debutta nella nuova stagione già dalla postazione di commento per la Supercoppa, in programma nel weekend a Forlì.

Al suo fianco, come spalla tecnica, confermato coach Paolo Lepore. Ormai da diverse stagioni analista del campionato, oltre ai puntuali interventi a supporto del telecronista, per LNP Lepore è curatore di una rubrica tecnico/tattica nei momenti salienti della stagione, come la Final Eight di Coppa Italia e le finali playoff. E che troverete sul sito LNP anche per la Supercoppa, apprezzata dai media e dagli appassionati per conoscere sempre meglio le filosofie di gioco delle più importanti protagoniste della stagione.

