Cantù, aggiornamento sulle condizioni di Riccardo Moraschini

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica che l’atleta Riccardo Moraschini è stato sottoposto a una serie di visite specialistiche per valutare l’entità dell’infortunio al ginocchio destro, riportato durante le finali playoff.

Gli esami, confermando la diagnosi dei primi accertamenti svolti a Trieste, hanno evidenziato una lesione di secondo grado al legamento collaterale mediale, escludendo allo stesso tempo un coinvolgimento del legamento crociato.

Moraschini si sottoporrà nella giornata di mercoledì a un intervento chirurgico mininvasivo. Il tempo di recupero per il rientro in campo del giocatore è stimato in circa tre mesi.

