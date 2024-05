Cantù – Cividale, arrivano i provvedimenti FIP: campo squalificato ai lombardi, Lamb fuori 2 gare per la Gesteco

Quarti di Finale, Gara 2 del 7 maggio 2024

S. BERNARDO CANTU’. Squalifica del campo di gioco per una gara per invasione del campo di gioco a fine gara da parte di più persone che stazionavano all’interno del tunnel degli spogliatoi, una delle quali provocava e cercava di venire a contatto con un atleta della squadra ospite, fatto che non degenerava per l’intervento di alcuni tesserati che impedivano il contatto diretto [art. 29,4A RG]

S.BERNARDO CANTU’. Ammenda di Euro 375,00 per offese collettive e sporadiche del pubblico agli arbitri [art. 27,4a RG rec., art. 24,4 RG]

DORON EMANUEL LAMB (atleta GESTECO CIVIDALE). Squalifica per due gare per comportamento diretto a provocare e fomentare la reazione del pubblico della squadra avversaria all’uscita dal terreno di gioco a fine gara. Detto comportamento proseguiva anche all’interno del tunnel degli spogliatoi senza ulteriori conseguenze per l’intervento di alcuni tesserati che impedivano il contatto diretto con alcune persone presenti all’interno degli spogliatoi [art. 35,3 RG rec., art. 24,2b RG]

