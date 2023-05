Cantù, Logan si presenta: “Qui per vincere”

Si è tenuta questa mattina presso la sede del Club la conferenza di presentazione di David Logan, alla presenza del presidente Roberto Allievi, del Gm Sandro Santoro e di coach Meo Sacchetti. Logan vestirà la maglia numero 40 dell’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù.

«Siamo molto felici di accogliere Logan – commenta il presidente Allievi -. Lo ringrazio per aver accettato il nostro invito a giocare i playoff, sperando che il suo inserimento ci dia una mano in questa avventura che cominciamo sabato sera. Un’operazione resa possibile grazie alla collaborazione con Scafati, che con il suo patron Nello Longobardi si sono resi cordiali e disponibili».

«Un grande benvenuto a David, che non ha bisogno di presentazioni – spiega il Gm Santoro -. Tutti conosciamo il suo valore e potenziale. Mi unisco ai ringraziamenti a Scavati: è un’operazione che darà un valore aggiunto per la squadra. Ora bisognerà dare il tempo a David di inserirsi nei meccanismi, ma grazie al contributo di tutti faremo dei playoff intensi e buoni, in linea con le nostre ambizioni».

«Ho già avuto David in squadra ma è la sua carriera che parla per lui – sottolinea coach Sacchetti -. È un giocatore di fatti e non di parole. Ci darà senz’altro una grossa mano, con la consapevolezza che tutta la squadra deve fare meglio e non basta un giocatore per cambiare tutto. Arriva un play dalla forte personalità. Non ride molto, ma spero che qui a Cantù possa celebrare grandi risultati».

«Ringrazio Scafati per avermi permesso di essere qui. Sono felice e sento fiducia – le prime parole di Logan – Voglio essere il pezzo mancante per completare il roster e contribuire a fare un ottimo percorso. Coach Sacchetti trasmette fiducia a ogni suo giocatore, indicando il ruolo preciso a tutti gli interpreti. Mi serviranno un paio di giorni per creare i rapporti giusti. Pino Sacripanti mi ha rassicurato su questo posto, quindi ho deciso di accettare il progetto. Ho voglia di giocare e sono motivato da questa sfida. Sono qui per vincere».

UFF.STAMPA PALL.CANTU’