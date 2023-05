Cantù – Pistoia SF G1 – Le parole di Sacchetti in sala stampa

By

Meo Sacchetti: «Partita difficile, molta tensione e pochi canestri nel primo tempo. L’abbiamo messa in piedi con un po’ di difesa e un buon break. Poi loro con un paio di conclusioni sono andati avanti. Poi noi l’abbiamo risolta nel finale. La pallacanestro è così, loro hanno sbagliato due liberi, mentre noi, che avevamo fatto malissimo da tre, abbiamo siglato la bomba della vittoria. Ce la prendiamo e sappiamo che è stata durissima. Per come si era messa la partita, è un grosso successo. La presenza di Hunt è stata importante».

uff.stampa pall.cantù