Cantù-Rieti, la sala stampa: le parole di Sacchetti e Ceccarelli

«Volevamo i due punti e ce li prendiamo, per il resto salvo poco o nulla di questa partita – spiega coach Meo Sacchetti -. I nostri giocatori hanno ottime qualità al tiro, lo sappiamo, quindi non possiamo assolutamente pensare di scendere in campo tirando con certe percentuali. Possiamo e dobbiamo fare molto di più, non sono per niente soddisfatto. Non voglio essere ripetitivo, ma manca ancora il sorriso sul volto di diversi giocatori, così non ci siamo. Bene la partita di Nikolic e mi è anche piaciuto l’impatto del giovane Borsani, che si è mosso con disinvoltura».

«Complimenti a Cantù che è squadra di altissimo livello e l’ha dimostrato – sottolinea coach Gabriele Ceccarelli -. Hanno un roster lungo e hanno giocato una gara ad alta intensità. Potevamo fare più canestri su situazioni aperte, ma sono soddisfatto dei miei. Abbiamo approcciato la partita nel modo giusto. Non ci siamo disuniti a livello difensivo. In attacco senza Geist e Marchiaro era difficile, ma abbiamo tenuto testa a tratti a una corazzata. Non era la nostra gara da vincere, ma abbiamo dimostrato di esserci nonostante le assenze».

Uff.Stampa Pall.Cantù