Cantù – Verona, la sala stampa: le parole di coach Ramagli

Le parole di coach Ramagli dopo Cantù-Verona.

Alessandro Ramagli (Coach): “Visto che abbiamo giocato in 7, e di questi 7 un paio di loro non proprio in forma, mi sarebbe piaciuto perderla di 30 questa partita perché avrebbe giustificato che non ci stiamo allenando, che non abbiamo giocatori, che chi gioca lo fa infortunato, ed invece la perdiamo di 5. Onestamente, mi lascia un grande rammarico. Nel preparare la partita in 30 minuti, gli unici che siamo riusciti a fare con 10 giocatori in campo, abbiamo puntato l’attenzione su due cose: la prima è l’impatto a rimbalzo, in quanto è un aspetto semplice e molto importante del gioco; la seconda fondamentale era evitare di buttare via la palla, sapendo la pressione che avrebbero esercitato gli esterni di Cantù ed immaginando qualcosa di diverso nelle situazioni di blocchi sulla palla da parte dei lunghi. Ed invece abbiamo fatto 19 palle perse che hanno consegnato la partita nelle mani di Cantù. Onestamente, da allenatore della squadra e conoscendo ciò che stiamo facendo in termini di “non fare” e non “di fare”, avrei preferito averla persa di 30 perché almeno avrebbe giustificato tutti i casini che in questo momento abbiamo all’interno della squadra. Perderla di 5 mi lascia il triste rammarico del fatto che abbiamo delle serie responsabilità nell’aver fatto 19 palle perse.”

UFF.STAMPA TEZENIS VERONA