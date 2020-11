Cento, chiarimento sui fatti della scorsa settimana

La Società Benedetto XIV Cento desidera riepilogare gli eventi accaduti nella scorsa settimana, in ordine cronologico.



Martedì 17 Novembre

Un giocatore della Benedetto risulta positivo al covid-19;

– La sera dello stesso giorno, durante la riunione tra i Presidenti e General Manager di A2 e la LNP, viene chiarito che le ASL locali hanno giurisdizione sul protocollo FIP per quanto riguarda il campionato di A2;

Mercoledì 18 Novembre

– Risulta una positività nello staff tecnico, il secondo assistente

Giovedì 19 Novembre

Viene rilevata un’altra positività di un componente nell’organizzazione, che è a stretto contatto con squadra e staff. A questo punto viene informata, come da prassi, l’ASL competente e contemporaneamente la società di Chieti per la presenza di un potenziale focolaio all’interno della struttura della Benedetto;



Venerdì 20 Novembre

Vengono eseguiti, come da protocollo, i tamponi rapidi a squadra e staff, che danno tutti esiti negativi. La squadra si allena e viene preparata la trasferta per Chieti;

Sabato 21 Novembre

Alla mattina, un membro dello staff, il preparatore, accusa sintomi riconducibili al covid-19: viene subito effettuato il tampone rapido che dà risultato positivo;

– Viene subito informata l’ASL, la quale individua chiaramente un focolaio che coinvolge atleti e staff, disponendo l’isolamento fiduciario di tutti i componenti della struttura. La comunicazione dell’ASL arriva via mail alle ore 13.03;

– In considerazione di quanto precisato nella riunione LNP di martedì 17, viene data disdetta all’Hotel Dragonara di Chieti tramite mail inviata alle 14.38 e viene inoltrata la disposizione dell’ASL relativa all’isolamento fiduciario a FIP, LNP e a Chieti Basket 1974.

– Vista la misura coercitiva dell’isolamento fiduciario subita dalla ASL, sulla base di quanto stabilito nella riunione coi Presidenti/GM di martedì 17 e dopo aver informato gli organi competenti, la società alle ore 14.55 pubblica sul proprio sito che la partita sarebbe stata rinviata;

– La FIP chiede alla Benedetto XIV di integrare la comunicazione precedente con l’elenco dei giocatori e staff messi in isolamento, elenco prontamente fornito all’ASL alle 16.32 e alla FIP con relativa conferma dell’ASL alle 17.43;

– Alle 20.41 la Benedetto XIV riceve conferma dall’ufficio gare della FIP che la partita è rinviata.

L’augurio della Benedetto XIV è quello di poter uscire il prima possibile da questa drammatica situazione sanitaria, sperando al più presto di tornare a parlare di basket giocato.

Ufficio stampa Benedetto XIV Cento