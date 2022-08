Cento ha già la faccia giusta, vittoria netta con Ozzano

By

Per il quintetto iniziale la Tramec schiera Toscano, Zampini, Berti, Archie e Tomassini. Già dal primo quarto Coach Mecacci ha ruotato quasi tutto il roster. Nonostante la stanchezza dei primi giorni di allenamento si è vista una buona chimica di squadra. Buona l’esecuzione dei giochi in attacco per la squadra di casa.

Nel secondo quarto la Benedetto è ripartita con la marce alta nella metà campo d’attacco chiudendo allo stesso tempo tutti gli spazi in difesa. Ottimo apporto di Archie, lucido da due e da tre. Dopo 5 minuti Ozzano è rientrata con qualche soluzione dall’arco. Applausi per Zampini.

Toscano da tre inaugura il quarto, bell’intensità di Moreno sia in attacco che in difesa. Cento, grazie alla corretta e rapida esecuzione trova spesso Tomassini e Archie liberi che si dimostrano chirurgici da tre. Molta fisicità di Cento nel proteggere il ferro. Ozzano cerca qualche tiro ma la difesa della Tramec le rende difficile l’ingresso in area.

Inizia l’ultimo quarto e Cento parte un po’ contratta in attacco, Ozzano coglie l’occasione per mettere 4 punti dai 4 metri. Al rientro dal time-out la palla circola bene con belle esecuzioni da tre per Marks, Kuuba e Tomassini.

Buoni minuti anche per Baldinotti. Ozzano disputa un buon ultimo quarto che finisce in parità.

Si conclude un’amichevole che ha visto Cento padrona del suo campo, tra pochi giorni la Tramec giocherà di nuovo contro l’Umana Reyer Venezia il 31 agosto al Taliercio.

Tramec Cento- New Flying Balls Ozzano 89-66 Parziali: 15-17, 25-17, 29-12, 20-20

Tramec Cento: Marks 14, Baldinotti 1, Toscano 5, Berti 14, Moreno 3, Roncarati 0 , Tomassini 17, Kuuba 11, Archie 12, Spizzicchini 2, Zampini 9- Allenatore: Mecacci

Arbitri: Zaniboni e Scandellaro

Uff.Stampa Tramec Cento