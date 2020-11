Cento, il PalaBenedetto diventa Milwaukee Dinelli Arena

La Benedetto XIV annuncia la sponsorizzazione che dà il nuovo nome al PalaBenedetto, che prende il nome di Milwaukee Dinelli Arena.

Milwaukee, brand statunitense di elettroutensili, leader nel mondo negli utensili a batteria, è da sempre attivo nel mondo dello sport con diverse ed importanti sponsorizzazioni.

“La pallacanestro è uno sport che rappresenta al meglio lo spirito Milwaukee: uno sport divertente e duro, fatto di tattiche e strategie, di difesa e di attacco, di contatto, ma è soprattutto manifestazione di vera passione di chi gioca e di chi lo tifa” dichiara Diego Tresoldi, general manager di Milwaukee Italia.

“Da questi presupposti è nata la collaborazione tra Milwaukee e la società di basket Benedetto XIV. La passione e l’ambizione di fare sempre di più, elementi imprescindibili ed essenziali del marchio Milwaukee, sposano alla perfezione lo spirito e la dinamicità di questa società sportiva. Milwaukee ringrazia ufficialmente la società Benedetto XIV per questo importante progetto di sponsorship ed è onorata di apporre il proprio marchio, unitamente a quello del partner Dinelli, come nuova designazione del rinnovato Palazzetto dello Sport di Cento. Oltre al colore rosso, condiviso sia da Milwaukee sia dalla Benedetto XIV, Milwaukee condividerà con la squadra, quella voglia irrefrenabile di cercare sempre la vittoria e puntare al massimo risultato. Il tutto spinto da quell’elemento che muove tutti i grandi progetti, ovvero la passione. Ci auguriamo, quindi, con questa nuova sponsorship, di condividere insieme alla Benedetto XIV, grandi vittorie e vedere crescere questa fantastica squadra che, come Milwaukee, ci mette impegno, dedizione e tanta passione.”

Dello stesso tono le parole di Giancarlo Dinelli, che insieme a Graziano Rizzoni guida Dinelli, azienda centese leader nella commercializzazione delle attrezzature professionali.

“La scelta di investire nel rilancio del nostro nuovo palazzetto è la risposta di Dinelli attrezzature professionali a questo momento sfidante per l’economia e l’intera vita sociale. È la forza di reagire invece di subire gli eventi, uniti sotto la bandiera biancorossa che per il nostro comune e tutti i centesi incarna da sempre i valori non solo sportivi ma anche sociali.

Milwaukee ha creduto nel nostro progetto e insieme condividiamo l’entusiasmo e la passione nello sport in un percorso che, nel prossimo futuro, sarà certamente di rilancio e di crescita.”

Chiude il Presidente della Benedetto XIV, Gianni Fava, che accoglie con soddisfazione l’accordo raggiunto.

“Siamo molto felici di questa sponsorizzazione: si tratta di un accordo triennale che darà il nome al nostro PalaBenedetto.

Milwaukee, multinazionale leader assoluto nel mondo degli utensili a batteria, e Dinelli attrezzature professionali, azienda centese dinamica e in grande sviluppo, hanno deciso insieme di affiancarsi in maniera importante alla Benedetto XIV. In questo momento difficile, poter contare sull’appoggio di queste realtà è un ulteriore tassello nel percorso di crescita e strutturazione della nostra società, alla vigilia della Supercoppa LNP che si terrà proprio nel nostro impianto e del campionato di A2 che comincerà la prossima settimana. Ringrazio ancora Milwaukee e Dinelli per la fiducia riposta nella nostra società.”

Il PalaBenedetto diventerà Milwaukee Dinelli Arena già dalla giornata di venerdì 13 novembre, prima giornata della Final Eight di Supercoppa LNP, in cui la Tramec Cento sfiderà Ferrara per i quarti di finale di A2.

Ufficio stampa Benedetto XIV Cento