Cento, presentato Carlos Delfino

Si è tenuta venerdì 22 dicembre sul parquet della Baltur Arena la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto della Sella Cento Carlos Delfino.

Ad aprire la conferenza sono state le parole del Presidente della Benedetto XIV Gianni Fava: “sono orgoglioso” – ha commentato – “di avere qui accanto a me un giocatore del calibro di Carlos Delfino e di potergli dare ufficialmente il benvenuto nella nostra Società. Abbiamo deciso di tesserare Carlos perché siamo certi che le sue doti tecniche ed umane, unite al suo bagaglio di esperienza ai massimi livelli del basket mondiale, saranno di grande aiuto alla squadra per raggiungere l’obiettivo stagionale della Società in un campionato duro come quello che stiamo affrontando. La scelta che ha fatto un campione come Carlos Delfino dimostra la capacità attrattiva della nostra realtà e la bontà del lavoro fatto in queste stagioni dalla Società e dallo staff tecnico, a partire dal nostro allenatore Matteo Mecacci”.

Nell’occasione, il Presidente della società biancorossa ha voluto ringraziare il General Manager Giulio Iozzelli ed il Club Manager Alessandro Livreri per il lavoro svolto per portare a conclusione la trattativa, oltre che lo sponsor TicketSms, per aver incrementato il proprio impegno consentendo di portare Delfino nel roster di coach Mecacci.

La parola è passata successivamente al giocatore argentino: “voglio ringraziare la Società per avermi aperto le porte per allenarmi già un paio di mesi fa. A me fa per certi versi ridere quando mi dicono “benvenuto a Cento”: vivo a Cento da anni, ormai sono un centese di adozione e sono contento di fare finalmente parte di questa realtà. Spero di riuscire ad aiutare la squadra a migliorare la classifica; sul parquet mi diverto ancora come un ragazzino e sarà ancora più speciale farlo qui, dove abito da anni”.

Il General Manager Giulio Iozzelli, nel suo intervento, si è detto sorpreso dell’entusiasmo che Carlos Delfino ha dimostrato in ogni allenamento svolto con la Sella Cento: “dopo le prime settimane in cui si allenava con noi, abbiamo iniziato a pensare che aggiungerlo al roster sarebbe stata una buona opportunità per noi, quindi sono contento della conclusione della trattativa e ringrazio il Presidente e la Società per il lavoro che hanno fatto”.

Coach Matteo Mecacci ha poi preso la parola: “credo che questa sia una giornata molto importante per la Benedetto: Carlos è un giocatore il cui pedigree parla da solo, ricordo che lo andavo a vedere da ragazzino. La trattativa non è stata molto lunga una volta che Carlos ha deciso che aveva ancora molto altro da dare al mondo della pallacanestro. Carlos mi ha detto che avrebbe giocato a casa sua, cioè dove è nato, o a casa sua, cioè dove vive: siamo tutti molto contenti che abbia scelto la seconda opzione”.

Armando Castaldo, Marketing Manager di TicketSms, ha raccontato il ruolo dell’azienda nell’operazione: “da quattro anni”, ha spiegato, “siamo partner della Benedetto XIV, che è stata la nostra prima società cliente negli eventi sportivi. Da questa stagione abbiamo deciso di esserlo anche come sponsor, in quanto anche noi ci sentiamo di condividere lo stesso DNA di chi è determinato anche se in partenza viene considerato come “piccolo”. Nelle settimane precedenti, ci è stato presentato un progetto interessante e non abbiamo avuto molte esitazioni nel dire di sì. Non vediamo l’ora di vederlo in campo con la maglia della Benedetto e come testimonial nella campagna che annuncerà il nostro prodotto per gli eventi sportivi”.

A chiusura della conferenza stampa, il Club Manager Alessandro Livreri ha riflettuto sulla portata del colpo di mercato e sul lavoro svolto con gli sponsor: “è evidente quanto l’immagine di Carlos Delfino possa portare qualcosa di positivo al nostro Club; finalmente, poi, vediamo i risultati del lavoro svolto negli ultimi dodici mesi: essere propositivi nei confronti degli sponsor, che già fanno parte della nostra famiglia, conoscere i loro obiettivi e business può portare a una maggiore consapevolezza delle opportunità che possono avere. Oggi sono particolarmente felice perché siamo passati da clienti di TicketSMS a veri e propri partner nel condividere un piano di crescita insieme, che sono sicuro porterà soddisfazione a entrambi”.

UFF.STAMPA BENEDETTO CENTO