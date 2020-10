Chieti, riscontrato un caso debolmente positivo al Covid-19

Il Chieti Basket 1974 rende noto che nel corso del 2° tampone obbligatorio per iniziare le gare di pre-season, è stato un membro dello staff dirigenziale (che era risultato negativo al 1° tampone ed al sierologico), mentre tutti gli atleti e i componenti dello staff tecnico sono risultati negativi a tutti i test. L’ interessato nella giornata di ieri è stato sottoposto ad un ulteriore tampone di conferma, per il quale sono attese le risultanze nelle prossime ore. La persona in questione, asintomatica, si è chiaramente subito messa in quarantena. Essendo tutti gli altri risultati negativi sia ai due tamponi che al sierologico, la squadra si sta allenando regolarmente, con le stesse scrupolose precauzioni previste dai protocolli adottate sin dal giorno del raduno.

Uff.Stampa Chieti Basket