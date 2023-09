Chiusi batte Golfo Piombino nel test di Arezzo

Terza amichevole in una settimana per l’Umana San Giobbe che, al Palasport Mario d’Agata di Arezzo, batte la Golfo Piombino (serie B nazionale) nel basket day organizzato dai padroni di casa della SBA Arezzo. Si fa sentire la categoria di differenza anche se, nel primo quarto, il punteggio è piuttosto tirato (22-17). Nella seconda frazione sale di ritmo la formazione allenata da coach Bassi che fa valere la propria fisicità e dà più del doppio dei punti agli avversari. Solida la prova di Chapelli, dopo la buona uscita da ex nel parquet del Taliercio, incisivo anche se a giri ridotti rispetto a martedì sera Stefanini. Si rivede in campo capitan Bozzetto, recuperato dopo le noie fisiche patite negli scorsi giorni ma non solo; tranne Martini ancora ai box, tutti gli effettivi biancorossi hanno la possibilità di testare la propria condizione. La stanchezza dovuta alla fase di preparazione da una parte e dall’altra la fa da padrona nel terzo quarto. I Bulls restano comunque agevolmente in controllo delle operazioni chiudendo 67-47. Ultimo periodo di pura accademia, con le squadre che però non si risparmiano in termini di temperamento. Ampio spazio ai giovani per l’Umana che cede nel tempino ma si aggiudica agevolmente il confronto.

“Per noi è stato un piacere giocare ad Arezzo, ci tenevamo molto come club – le dichiarazioni di coach Bassi. Per quanto riguarda la partita l’obiettivo era fare qualche altro passo in avanti e cercare di evitare acciaccati e per fortuna siamo riusciti in entrambi gli intenti. Approccio non perfetto ma poi abbiamo fatto quaranta minuti di serietà e di impegno. Abbiamo bisogno di giocare tanto perché siamo una nuova e abbiamo bisogno di conoscerci. Le amichevoli sono tante per questo motivo. I ragazzi hanno grande entusiasmo, siamo consapevoli della salita molto ripida che ci aspetta quest’anno però l’approccio alla stagione è stato ottimo da parte di tutti. In generale la A2 è di un livello molto alto, noi proveremo a scalare un passo alla volta con umiltà e tanta voglia”.

Umana San Giobbe – Golfo Piombino 85-68 (22-17; 25-12; 20-18; 18-21)

Tilghman 11, Spear 15, Chiarello, Lorenzoni, Zani 4, Dellosto 4, Chapelli 11, Stefanini 15, Bozzetto 3, Jerkovic 11, Raffaelli 4, Possamai 7, Brinza Capo All. Bassi

—

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket a.r.l.