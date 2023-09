Chiusi ingrana, domata anche la Luiss

Umana San Giobbe Basket – Luiss Roma 87-79 (22-21; 25-18; 27-10; 13-30)

Murri 10, Badmus 10, Villa, Fallucca 5, Pasqualin 3, D’argenzio 14, Jovovic 4, Miska 16, Barbon, Cucci 12, Salvioni 3, Legnini 2 Capo All. Paccariè

Tilghman 19, Spear 2, Chiarello, Lorenzoni, Zani, Dellosto 2, Chapelli 7, Stefanini 28, Bozzetto 7, Jerkovic 13, Raffaelli 9, Possamai, Brinza Capo All. Bassi

La San Giobbe si aggiudica la “prima” al PalaPania battendo per 87-79 la Luiss Roma. Primo tempo tiratissimo con le squadre che si rispondono colpo su colpo. Il solito Stefanini prende in mano i biancorossi, Tilghman colleziona giochi da tre. Dall’altra parte è Badmus a trovare con costanza la via della retina. I primi dieci minuti vanno in archivio sul 22-21. Al rientro la San Giobbe alza i giri, ancora Stefanini che si porta rapidamente a quota 20 realizzati, poi a dare manforte ci pensano Bozzetto, Chapelli e Raffaelli autori dello strappo che porta al massimo vantaggio sul 39-29. All’intervallo il tabellone recita più otto e 47-39. Secondo tempo e Bulls ancora più in palla. Tilghman si esalta ma in generale tutta la formazione allenata da coach Bassi viaggia a vele spiegate. Il solo Cucci prova a tenere a galla la Luiss e il quarto si chiude 27-10. Ultima frazione di pura accademia. Bassi sperimenta, la Luiss ne approfitta. Solo tredici i punti per la San Giobbe che vede gli avversari avvicinarsi fino a sotto la decina. Il punteggio finale è 87-79. Giornata resa triste dalla notizia arrivata proprio in coda alla partita della scomparsa del padre del secondo assistente Luca Civinini.

Lorenzo Trabalzini

