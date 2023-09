Cividale perde nel finale contro Lubiana

Quasi 35 minuti giocati alla pari. E’ questo il riassunto dell’amichevole di lusso disputata ieri dalla UEB Gesteco Cividale a Kranjska Gora contro il Cedevita Olimpija Lubiana. Gli sloveni vincono per 89-74, ma i ducali fanno la loro bella figura al cospetto di un team di Eurocup. Tutti a referto i giocatori impiegati da coach Pilla, compreso il neo18enne Balde. Ancora out Berti che, tuttavia, sta riprendendo l’attività gradualmente e ieri ha fatto il riscaldamento a bordo campo col preparatore Petronio. La prossima amichevole precampionato delle Eagles è in agenda per giovedì 21 settembre, alle 20, al PalaCrisfaulli di Pordenone contro i croati del Rijeka nella gara valida per il 1° trofeo Burger King. Invece, domani (domenica 17) alle 18.30, il team gialloblù verrà presentato in piazza Paolo Diacono a Cividale in occasione della Festa dello sport organizzata come di consueto dal comune ducale. In precedenza, domattina dalle 11 alle 12, Leo Marangon e Nicolò Isotta saranno presenti al campetto all’aperto allestito dalla Longobardi basket in Largo Boiani (di fronte alla posta) a Cividale per fare qualche tiro a canestro coi minicestisti biancorossi e tutti gli appassionati che lo vorranno.

CEDEVITA OLIMPIJA LUBIANA 89

UEB GESTECO CIVIDALE 74

17-15, 42-34, 64-60

CEDEVITA OLIMPIJA LUBIANA

Radovic 2, Armand 23, Sow 19, Cobbs 2, Glas 8, Blazic 12, Jones 8, Klobucar 6, Shaskov 9; non entrati: Horvat e Kruzinsky. Coach Pianigiani.

UEB GESTECO CIVIDALE

Marangon 6, Redivo 9, Miani 19, Mastellari 3, Rota 3, Balde 3, Furin 6, Bartoli 9, Isotta 8, Dell’Agnello 8; non entrato: Berti. Coach Pillastrini.