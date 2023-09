Cividale supera Kapfenberg nell’amichevole internazionale di Sutrio

Seconda vittoria su tre uscite nel precampionato per la UEB Gesteco Cividale che, nell’amichevole organizzata dall’associazione Che Spettacolo a Sutrio, supera per 79-74 (15-9, 38-26, 59-52) gli austriaci del Kapfenberg. «Sono allenamenti che confermano lo spirito buono della squadra. Stiamo recuperando qualche infortunato e i ragazzi si applicano molto», dirà alla fine coach Pillastrini.

Infatti, rispetto al memorial Bortoluzzi – trofeo Butangas, i gialloblù ritrovano abili e arruolati Isotta e soprattutto Bartoli che esordisce in maglia ducale. Lo svizzero, smaltito l’affaticamento muscolare accusato venerdì scorso contro Vigevano, resta in campo per quasi 22 minuti. L’umbro, invece, messa alle spalle la “scavigliata” subìta a ridosso del Lignanobasket, gestisce le danze per 17 minuti.

Dicevamo dei quattro giocatori in doppia cifra. Il top scorer è Jack Dell’Agnello (nella foto Oriano Zonta) con 7/10 al poligono e 8 rimbalzi seguito a ruota da Redivo (1/2 da due e 3/7 da tre), dal 2005 Marangon (autore di 9 “pezzi” nell’ultimo quarto) e da Miani. E lo staff tecnico capitanato dal Pilla concede altri minuti ai 2004, Balladino (quasi 5′) e Barel (quasi 7′), che vanno pure a segno. Ancora inutilizzati, invece, a scopo precauzionale Berti e Mastellari.

La preparazione precampionato di capitan Rota e compagni prosegue fino a venerdì tra Sutrio e Paluzza con quartier generale all’albergo Italia.

I prossimi impegni in agenda per le Eagles sono le due partite del girone eliminatorio di Supercoppa calendarizzate per lunedì prossimo, alle 20, al PalaCarnera di Udine (prevendita attiva al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/apu-udine-cividale-supercoppa/215059) e mercoledì prossimo, di nuovo alle 20, ma al PalaGesteco contro Trieste (prevendita attiva al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/supercoppa-ueb-gesteco-vs-trieste/214403).

Infine, prosegue la campagna abbonamenti “Tifo Cividale e… me ne vanto” al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/ueb-abbonamento-stagione-2023-24/210805.

UEB GESTECO CIVIDALE 79

KAPFENBERG 74

UEB GESTECO CIVIDALE

Marangon 11, Barel 6, Redivo 11, Miani 10, Balladino 3, Rota 3, Furin 9, Bartoli 2, Isotta 7, Dell’Agnello 15. Coach Pillastrini.

BULLS KAPFENBERG

Williams 19, Baumann 12, Sow 6, Zapf 1, Hoger 2, Votsch 8, Krstic 10, Okoro 3, Schrittwieser 6, Grcic 2, McCants 10. Coach Herrera.

Arbitri Pellicani, Morassutti e Roiaz.

Note Tiri liberi: Gesteco 8/12, Kapfenberg 10/19. 5 falli: nessuno.

UFF.STAMPA UEB CIVIDALE