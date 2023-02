Comunicato Eurobasket Roma – “Nota della società sulla disposizione ricevuta dal TAR”

By

Relativamente dell’iter legale di ricorso della società sull’esclusione dal campionato di Serie A2 2022/23, l’Eurobasket Roma rende nota la disposizione del TAR:

in considerazione delle contestazioni formulate dal club riguardo alle differenze di trattamento ricevuto in fase di iscrizione al torneo e della richiesta di accesso agli atti che (come specificato a suo tempo) la FIP si era rifiutata di produrre, lo stesso TAR ha ordinato alla società capitolina di notificare il suo ricorso a quattro club iscritti al campionato di Serie A2.

Ufficio stampa Eurobasket Roma