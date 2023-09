By

Lega Nazionale Pallacanestro rende noto che, in occasione del Consiglio Direttivo dello scorso 28 settembre 2023, sono stati nominati i nuovi vicepresidenti.



Su proposta del presidente LNP, avv. Francesco Maiorana, per il settore Serie A2 ha assunto la carica di vicepresidente vicario Alessandro Santoro (Pallacanestro Cantù). Mentre per il settore Serie B Nazionale il nuovo vicepresidente è Ivan Papaianni (Pallacanestro Aurora 94 Desio).

