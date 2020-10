Consiglio Federale – A2, B e Campionati Regionali, slitta la partenza

Si è tenuto a Roma (Salone d’Onore CONI, Foro Italico) il Consiglio Federale della FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci.

Ad inizio Consiglio il presidente Petrucci ha salutato con affetto e riconoscenza i Consiglieri uscenti e il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Claudio Bruni che lascia l’incarico.

Tra i principali argomenti trattati:

Rinvio inizio Campionati regionali di ogni ordine e grado al 29 novembre 2020

Il Consiglio Federale, preso atto degli ultimi provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, sentiti i Presidenti dei Comitati Regionali FIP, dispone il rinvio dell’inizio di tutte le gare dei Campionati ad organizzazione Territoriale, di ogni ordine e grado, alla data del 29 novembre prossimo.

La Federazione continuerà a monitorare l’evolversi della situazione sul territorio nazionale, al fine di poter garantire il regolare svolgimento delle competizioni in condizioni di sicurezza per tutti i tesserati. Resta inteso che le Società, nell’ambito della rispettiva autonomia e disponibilità, potranno continuare a svolgere le sedute di allenamento nel rispetto dei provvedimenti delle Autorità governative.

Lega Nazionale Pallacanestro

E’ stata approvata la richiesta della Lega Nazionale Pallacanestro di spostare l’inizio dei Campionati Nazionali di Serie A2 e Serie B dal 15 al 22 novembre 2020.

Assemblea Elettiva. A Roma, allo Stadio Olimpico e solo il 13 novembre

Tutti i lavori della 48a Assemblea Ordinaria Elettiva si terranno presso lo Stadio Olimpico di Roma nella sola giornata del 13 novembre.

Seconda Nota di Variazione Bilancio

Il Consiglio Federale ha approvato la Seconda Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2020

FONTE: Ufficio Stampa FIP