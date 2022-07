Consiglio Federale – Colpo di scena, Eurobasket Roma esclusa dal campionato di A2

Il Consiglio federale, dietro parere della Com.Te.C., ha deliberato l’esclusione di Eurobasket Roma dal prossimo Campionato di Serie A2 maschile per non aver fornito, alla data del 7 luglio 2022, prova del pagamento di compensi di un proprio tesserato risalenti alla stagione sportiva 2018/19, così come emerso dal Consent Award del Basketball Arbitral Tribunal del 9 maggio scorso e come confermato dalla FIBA che ha provveduto a bloccare il mercato in entrata del club. Tale irregolarità ha comportato l’apertura di un fascicolo da parte della Procura federale, stante la presenza agli atti della Com.Te.C. di liberatorie sottoscritte degli atleti per compensi riferiti alla stagione 2018/19 e aventi incidenza sulle procedure di ammissione a Campionati precedenti.

Uff stampa FIP