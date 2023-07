Consiglio Federale: stop ai tesseramenti prima dei playoff, candidatura per ospitare un girone EuroBasket Women 2025

By

Si è tenuto a Roma, presso la Sala Giunta del CONI, Foro Italico, il Consiglio Federale della FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci.

Tra i principali argomenti trattati:

Finale Playoff Scudetto in 5 gare

Il Consiglio Federale ha ratificato il nuovo format per la serie Finale playoff scudetto di Serie A. Dalla stagione 2023-24 la serie finale sarà al meglio delle cinque partite e non più delle sette.

Stop ai tesseramenti prima dei playoff

Dalla stagione 2023-24 non saranno più permessi tesseramenti prima della fase dei playoff

EuroBasket Women 2025

La FIP presenterà la propria candidatura per ospitare in Italia uno dei quattro gironi di EuroBasket Women 2025, il Campionato Europeo femminile Senior.

COM.TE.C.

A seguito del parere favorevole espresso, per quanto di competenza, dalla Commissione Tecnica di Controllo, dalle rispettive Leghe riconosciute e dalla Commissione Impianti Sportivi, il Consiglio Federale ha provveduto a definire gli organici dei Campionati di Serie A e A2 maschili e A1 femminile.

Variazione di Bilancio

E’ stata approvata la seconda nota di variazione al Bilancio di Previsione 2023

Report di Sostenibilità 2021-2022

È stato presentato il Report di Sostenibilità 2021-2022 che sarà disponibile online sul sito FIP dalla prossima settimana.

