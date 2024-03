Coppa Italia LNP 2024 Serie A2 – La preview delle semifinali 

IL PROGRAMMA

Lega Nazionale Pallacanestro ha assegnato alla città di Roma l’organizzazione della Final Four di Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West.

Il forte desiderio di ospitare l’evento manifestato dall’Assessore ai Grandi Eventi Sport Turismo e Moda, dr. Alessandro Onorato, con il pieno sostegno di Comune e Regione Lazio, sono stati gli elementi determinanti per l’assegnazione alla Città Capitale della Coppa Italia LNP Old Wild West del prossimo 16 e 17 marzo 2024.

Da parte di Lega Nazionale Pallacanestro, si aggiunge il piacere di portare il suo evento più importante della stagione nel rinnovato Palazzetto dello Sport. Luogo iconico per l’impiantistica italiana e sito olimpico nel 1960, a pochi mesi della sua riapertura, completati i lavori di ristrutturazione. E la Coppa Italia LNP sarà il primo trofeo nazionale di alto livello assegnato dal suo ritorno all’attività.

Per la Serie A2 il programma prevede per sabato 16 marzo la disputa delle semifinali, e domenica 17 la finale per l’assegnazione del trofeo.

Lega Nazionale Pallacanestro rende noti gli appuntamenti televisivi con la Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West di Serie A2. Che avrà una copertura integrale delle gare su tutte le piattaforme partner di LNP, in chiaro ed in streaming, in diretta e on-demand.

LNP PASS – Sabato 16 le semifinali di Serie A2 saranno raccontate su LNP PASS dalle telecronache di Manuel Scappa, con il commento tecnico affidato a Riccardo Esposito ed Alex Righetti.

RAISPORT – Domenica 17 la finale di Serie A2 avrà la grande ribalta di RaiSport HD, con la telecronaca di Maurizio Fanelli ed il commento tecnico di Sandro De Pol. Cui si aggiungeranno, per un ricco pre e post gara, le interviste ed opinioni di Edi Dembinski e Stefano Michelini.

UNIEURO FORLÌ – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: Palazzetto dello Sport, Roma

Quando: sabato 16 marzo, 16.15

Arbitri: Boscolo Nale, Salustri, Martellosio

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/m9unupw9

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Parlo ovviamente a nome dello staff e dei ragazzi, siamo tutti molto contenti. Credo ci siamo meritati di raggiungere questo traguardo. Siamo nella settimana ora in cui dobbiamo goderci l’opportunità che ci siamo meritati sul campo e ovviamente dobbiamo cercare di fare il meglio possibile perché, è chiaro, una volta raggiunta adesso inizia la fase 2, cioè quella di renderla ancora più bella. Siamo tutti molto concentrati e motivati e non vediamo l’ora di scendere in campo sabato. Stiamo preparando la partita come sempre e si percepisce collaborazione da parte dei ragazzi, a dimostrazione che tutti hanno la percezione di trovarsi di fronte ad un evento importante. Dobbiamo quindi dare il massimo, mettendo in campo quella compattezza e quello spirito di squadra che ci ha permesso sinora di disputare una stagione da protagonisti, ricordando che essere qui, al termine di una prima fase di stagione regolare, con le difficoltà del girone Rosso, con le potenziali avversarie che ambivano a questo risultato, non era affatto scontato e quindi siamo molto orgogliosi per questo”.

Daniele Cinciarini (giocatore) – “Siamo molto contenti della qualificazione, riservata solamente alle prime 2 del girone. Noi andiamo a Roma con la consapevolezza che abbiamo in ogni partita di scendere in campo e vincere. Daremo tutto per cercare di arrivare in fondo e vincere”.

Vigilia di semifinale di Coppa Italia per l'Unieuro Forlì, pronta a sbarcare nuovamente a Roma dopo il blitz compiuto ai danni della Luiss appena due settimane fa. Per i biancorossi si tratta della seconda partecipazione all'evento in Serie A2, terza complessiva in ambito LNP, con l'edizione del 2016 nella quale l'Unieuro vinse il titolo riservato alla Serie B. La maglia dedicata all'evento offre chiari richiami al glorioso passato della pallacanestro forlivese, a partire dalla colorazione, con la seconda maglia di colore blu, che verrà utilizzata in semifinale, così come quella indossata da Forlì nel 1990, quando l'allora Jolly Colombani conquistò la promozione in Serie A1. Medesimo anche il motivo che corre lungo il profilo della canotta, mentre il pantaloncino riporta una banda tricolore verticale ai lati. Il richiamo più evidente alla storica maglia forlivese campeggia sul retro, con i nomi dei giocatori scritti all'interno del caratteristico rettangolo arrotondato che ospitava il nome del main sponsor. Anche il font è lo stesso della scritta Jolly Colombani, che, curiosità, prima di diventare marchio iconico del basket forlivese, transitò proprio sulle maglie di Cantù. Un richiamo emozionale, così come tanta emozione ha suscitato sugli spalti in gennaio la presenza di John Fox, autentico protagonista di quella promozione. Forlì disputerà quindi questa Final Four con un pezzo della propria storia sulle spalle e con tanti tifosi al seguito; annunciato il sold out nei settori riservati ai tifosi forlivesi, che quella storia l'hanno vissuta.

Media – Il match verrà trasmesso in diretta streaming in abbonamento su LNP Pass QUI. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro Forlì 2.015 e sul nuovo canale WhatsApp. Aggiornamenti dei quarti in tempo reale arriveranno anche tramite le notifiche push in App.

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Questa sarà una competizione a se stante dal resto del campionato. Noi scenderemo a Roma con l’obiettivo di provare a fare nostro il trofeo in palio. Il primo ostacolo è Forlì, che sappiamo essere una squadra profonda e che sta facendo un’ottima stagione. È prima nel girone Rosso, che a detta di tutti è quello più competitivo, ed è una dimostrazione della loro solidità. Ci stiamo preparando bene e abbiamo la giusta attenzione e la giusta tensione nervosa. Siamo pronti ad affrontare questa partita”.

Filippo Baldi Rossi (giocatore) – “Sarà un bellissimo evento, che ci siamo guadagnati sul campo e che andrà onorato come tutti gli obiettivi della nostra Società. Andremo a Roma molto carichi, pronti a fare la miglior competizione possibile. Sicuramente prima di pensare alla Coppa, c’è da pensare a Forlì, che ha dimostrato di essere una bellissima squadra e molto compatta e lunga. Noi dobbiamo guardare a noi stessi e presentarci con la voglia di mostrare la nostra forza e di poter competere con queste squadre. Siamo carichi. Siamo ambiziosi. E non vediamo l’ora di scendere in campo”.

Note – Roster al completo per Cantù.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

TRAPANI SHARK – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Dove: Palazzetto dello Sport, Roma

Quando: sabato 16 marzo, 20.45

Arbitri: Gagliardi, Dionisi, Maschio

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/yrk6rccr

QUI TRAPANI

Daniele Parente (allenatore) – “La Fortitudo è una squadra molto esperta, con giocatori di talento ed un coach che fa rendere le sue squadre oltre i propri limiti. Ha l’organizzazione difensiva migliore del campionato, dove aggiungono taglia importante. In attacco sono molto bravi a correre il campo in 5. A metà campo hanno sempre ben chiaro dove andare. Sarà un bel test, contro una squadra che non ti regala niente e ti punisce ad ogni distrazione. È una partita secca, con tutti i rischi che ciò comporta, ci sarà un’atmosfera spettacolare per una manifestazione che premia la prima parte di campionato. Ce la vogliamo godere, ma servirà la miglior versione di noi stessi per poter avere chance”.

Rei Pullazi (giocatore) – “Siamo carichi e stiamo affrontando questa settimana di preparazione alla semifinale allenandoci molto duramente, perché siamo consapevoli della forza del nostro avversario. La Fortitudo è una squadra molto forte e di grande prestanza fisica, allenata benissimo da un coach che è riuscito a dare una specifica identità di gioco. Il nostro obbiettivo è quello di portare a Trapani la Coppa, sappiamo che non sarà facile ma sappiamo che saremo seguiti da tantissimi tifosi, il cui tifo e sostegno è per noi fondamentale”.

Note – Tutti a disposizione.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Instagram ufficiale di Trapani Shark.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Attilio Caja (allenatore) – “Coppa Italia? Abbiamo il 25% di chances in partenza, noi come le altre 3 squadre che parteciperanno. Abbiamo la consapevolezza di esserci meritati questa possibilità: cercheremo di essere competitivi. La forza di Trapani non devo certo scoprirla né presentarla io. In attacco sono davvero forti e questa loro forza offensiva li può portare, qualche volta, a concedere qualcosina in difesa. È qui che dovremo essere bravi (anzi, perfetti) nell’approfittarne se vorremo uscire vittoriosi. Servirà il contributo da parte di tutti i miei giocatori”.

Alessandro Panni (giocatore) – “Ci attende un impegno durissimo, ma anche altrettanto stimolante. Fa piacere essere arrivati a questa Final Four e credo si possa tranquillamente dire che ce la siamo meritata. Sono sempre più contento di far parte di questo gruppo. A livello personale, credo che i miglioramenti da agosto ad ora, sia miei ma anche della squadra, siano evidenti. Pensiamo a questa Final Four, poi entreremo sempre più nel vivo della stagione. Speriamo di arrivarci in salute, vogliamo far bene e daremo il massimo fino alla fine, senza precluderci alcun possibile traguardo”.

Note – Alla vigilia dell’evento, nessuna notizia dall’infermeria da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP