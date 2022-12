Coppa Italia Serie A2 Old Wild West: la situazione in vista dell’ultimo turno di andata

In vista delle gare della 13^ giornata di Serie A2, ultima di andata, Lega Nazionale Pallacanestro ricorda la situazione relativa alla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia.

GIRONE VERDE

– Acqua S.Bernardo Cantù (20 punti) è prima in caso di successo contro la Juvi Cremona; altrimenti è seconda. Quindi avrà comunque il fattore campo nei quarti.

– Vanoli Cremona (20) riposa nell’ultimo turno e non può peggiorare la propria seconda posizione. Avendo vinto lo scontro diretto con l’Acqua S.Bernardo può essere prima, in caso di sconfitta interna di Cantù con la Juvi Cremona. Anche la Vanoli ha garantito il fattore campo nei quarti.

– Gruppo Mascio Treviglio (16) è certa della terza posizione: la trasferta a Rieti contro la Kienergia non può modificare la sua classifica, indipendentemente dal risultato della gara. Giocherà in trasferta i quarti.

– Per il quarto ed ultimo posto disponibile è decisivo lo scontro diretto tra Urania Milano (12 punti) e Reale Mutua Torino (11). La vincitrice sarà l’ultima qualificata del girone Verde, con il quarto in trasferta.

GIRONE ROSSO

– Unieuro Forlì (18 punti) è prima in caso di successo sulla Fortitudo Bologna, avendo vinto entrambi gli scontri diretti con Cento e Pistoia. In caso di sconfitta può essere seconda, nella parità con una squadra che ha battuto nello scontro diretto. E’ terza se perde e vincono Cento e Pistoia. Può avere, o perdere, il fattore campo nei quarti.

– Tramec Cento (18), che ha vinto il confronto diretto con Pistoia, è certa della seconda posizione in caso di vittoria su Chieti. E’ prima se vince e Forlì perde, ed anche nella parità con Pistoia. E’ terza se perde e vincono Cento e Pistoia. Può avere, o perdere, il fattore campo nei quarti.

– Giorgio Tesi Group Pistoia (18), per migliorare l’attuale terzo posto, deve battere Rimini. E’ prima se Forlì e Cento perdono; è seconda, se vince una tra Forlì e Cento; resta terza se vincono tutte. In caso di sconfitta resta terza, avendo vinto con Udine. Può avere, o perdere, il fattore campo nei quarti.

– Per il quarto e ultimo posto l’Old Wild West Udine (16) non può progredire in graduatoria, avendo perso con tutte e tre le squadre a 18. Si qualifica in caso di vittoria a Nardò, giocando i quarti in trasferta.

– Gesteco Cividale (14), può essere quarta in caso di vittoria su Chiusi e contemporanea sconfitta di Udine a Nardò: nella parità decide la vittoria nello scontro diretto. Anche in caso di arrivo a tre con la Fortitudo Bologna. Gioca in trasferta i quarti.

– Fortitudo Kigili Bologna (14) non ha possibilità di qualificazione, avendo perso sia ad Udine che a Cividale.

Qui il link con la formula della Coppa Italia Old Wild West 2023 di Serie A2: https://www.legapallacanestro.com/serie-a2/formula

