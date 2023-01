Coppa Italia Serie A2 Old Wild West – Tutto sul quarto di finale Forlì-Torino di giovedì

CALENDARIO

Si completa il programma dei quarti di finale della Coppa Italia 2022/23 di Serie A2 con la sfida dell’Unieuro Arena tra Unieuro Forlì (prima del girone Rosso al termine dell’andata) e Reale Mutua Torino (quarta nel girone Verde). La vincente sfiderà in semifinale la Vanoli Cremona, vittoriosa nei quarti su Pistoia, nella Final Four dell’11-12 marzo, in sede da definire; sono già qualificate per la fase finale anche Acqua S.Bernardo Cantù e Tramec Cento, che hanno sconfitto nei quarti rispettivamente Udine e Treviglio.

Giovedì 12 gennaio, ore 20.30

Forlì: Unieuro-Reale Mutua Torino

TUTTO SUI QUARTI DELLA COPPA ITALIA LNP 2023 OLD WILD WEST

Al seguente link tutte le informazioni sui quarti di finale della Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West (calendari, formula, accoppiamenti): https://www.legapallacanestro.com/coppa-italia-lnp-2023

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il sesto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B e degli eventi (Coppa Italia e Supercoppa). Entra a far parte della TRIBÙ DEL BASKET! Da Old Wild West, portando in cassa il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete il 15% di sconto tutti i giorni (ristoranti aderenti sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA COPPA ITALIA DI SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Come avviene per il campionato, anche la Coppa Italia di Serie A2 Old Wild West è proposta integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, all’ottavo anno di attività. Con “Half Season Pass” è possibile seguire, live e on-demand su LNP Pass, la seconda parte della stagione regolare (Serie A2+Serie B), la Coppa Italia di A2 e B, la fase ad orologio (solo A2), playoff e playout di Serie A2 e Serie B, per 6 mesi, al prezzo di €39.99. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android e Android TV.

UNIEURO FORLÌ – REALE MUTUA TORINO

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: giovedì 12 gennaio, 20.30

Arbitri: Radaelli, Caforio, Marco Attard

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3QxTkrQ

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Giochiamo contro una squadra che sta dimostrando tutto il suo valore e che nel girone Verde sarebbe seconda solo a Cantù se non avesse avuto la penalizzazione, a dimostrazione di quanto buono sta facendo: Torino ha il miglior attacco del suo girone e, più in generale, uno tra i migliori attacchi del campionato di A2, sono guidati da un allenatore esperto e preparato, e la loro vera forza è il gruppo, con ogni singolo che contribuisce alla causa comune. Per noi è un test importante, abbiamo voglia di ottenere la qualificazione alla Final Four, che sarebbe un ottimo risultato per un gruppo nuovo che lavora da pochi mesi insieme: per farlo, avremo bisogno della miglior prestazione possibile, ripartendo con energia e con la giusta intensità, e con il supporto dei nostri tifosi che mi auguro possano essere numerosi all’Unieuro Arena per sostenerci ed essere al nostro fianco con la loro energia”.

Giulio Gazzotti (giocatore) – “Torino è una squadra forte, ben organizzata e ben allenata. Senza i punti di penalizzazione, oggi sarebbe seconda in classifica nel girone Verde e ha dimostrato di potere vincere davvero con chiunque: possono contare su un gruppo composto da diversi veterani del campionato e con due americani che, in alcune circostanze, sono in grado di fare la differenza. Noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita, e invito i tifosi a riempire l’Unieuro Arena: per la prima volta in questa stagione giochiamo per un obiettivo diretto, ovvero qualificarci alla Final Four di Coppa Italia e abbiamo bisogno del sostegno e del supporto del nostro pubblico”.

Note – Tornano i #SestoUomo, che scenderanno in campo con la squadra per rappresentare tutti i tifosi e i #Partner biancorossi. La biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà alle ore 19:30. Continua la prevendita nei punti vendita autorizzati dalla Società con prezzi agevolati per gli abbonati. Il “Settore Giallo” sarà chiuso. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La gara sarà trasmessa in differita venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 21:00 su TR Sport, canale 78 DTV, in accordo con il #MediaPartner Teleromagna. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Ci scontriamo con la squadra che nel girone di andata ha rappresentato la migliore espressione del girone Rosso. Sarà un incontro dai tanti stimoli, in primo luogo la possibilità di qualificarci per la Final Four, che dal punto di vista dell’autostima e della considerazione del lavoro che stiamo facendo può darci un plusvalore. Dall’altra parte è una partita che non ci dà particolari implicazioni a lungo termine in chiave di campionato; quindi, è un’opportunità per noi di giocare un torneo a livelli di vertice, senza che questo implichi effetti collaterali; perciò, per noi da questo punto di vista è una sensazione nuova e importante. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, il fatto di confrontarci con una squadra di vertice dell’altro girone ci permette di iniziare a fare valutazioni e dare una dimensione, anche alle differenze di tipologie delle squadre e di livello tra i due gironi”.

Luca Vencato (giocatore) – “Sarà una partita tosta, ma che ci permetterà di testare la nostra capacità di giocare partite importanti e difficili in un tempo ravvicinato. La vittoria di Piacenza ci ha dato ancora più carica e cercheremo di usarla come benzina per sopperire alla stanchezza”.

Note – Non sarà della partita Federico Avino, alle prese con il suo infortunio.

Media – La gara sarà in diretta su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB QUALIFICATI AI QUARTI DELLA COPPA ITALIA DI SERIE A2 OLD WILD WEST