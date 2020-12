Da oggi la modalità pay-per-view si aggiunge all’offerta di LNP PASS

Lega Nazionale Pallacanestro rende noto che, a partire dalle gare in calendario nella giornata di oggi, sabato 19 dicembre, sulla piattaforma streaming LNP PASS sarà possibile acquistare la singola partita del campionato di Serie A2 e Serie B (gare con squadre aderenti alla progettualità).

La visione in pay-per-view, realizzata in collaborazione con il partner statunitense Viewlift, rappresenta un ulteriore segnale di crescita della piattaforma LNP PASS, che da sei anni ospita in modalità LIVE e VOD le partite della Serie A2. E, da quest’anno, quelle della Serie B.

Per poter visualizzare la partita prescelta basta andare sulla homepage della piattaforma (lnppass.legapallacanestro.com) e cliccare 1) sul banner della partita che si vuole vedere e 2) nello spazio in fondo alla pagina che attiva l’acquisto della singola gara. Terminata la procedura di registrazione e pagamento, l’accesso è immediato.

Si tratta, per la piattaforma LNP PASS, di un’attivazione che contribuisce a rendere la fruizione della piattaforma ancora più flessibile per le esigenze dell’appassionato, che a questo punto può valutare tra le opzioni dell’acquisto della singola gara o del pass annuale (per info: Modalità d’uso e FAQ).

La nuova funzionalità di LNP PASS arriva in una stagione resa complessa dall’attuale situazione di porte chiuse, che ha privato i tifosi della possibilità di accedere agli impianti di gioco. Anche per questo motivo LNP ha accettato la richiesta di alcuni Club di poter trasmettere in le proprie gare interne su piattaforma di digitale terrestre, per poter dare visibilità della propria attività agli appassionati ed ai propri sponsor. Attualmente sono nove, su ventisette, le Società che trasmettono sul territorio locale le dirette casalinghe su DTT, grazie ad accordi stipulati con le emittenti, a seguito del provvedimento di gare a porte chiuse emesso dalle Istituzioni.

Non va mai dimenticato che LNP PASS, a partire dalla stagione 2015-2016, ha inseguito l’obiettivo di rendere visibili tutte le partite del campionato, di tutte le realtà, come è mandato di una Lega che deve guardare alla totalità delle Associate. Comprese quelle che vivono realtà localmente ed economicamente più complesse e non avevano mai prodotto gare per una diretta. Nella stagione 2019-2020 appena il 14% dei Club di A2 poteva vantare una copertura televisiva in diretta delle proprie gare; e poco più della metà una differita ospitata dai palinsesti. Complici le note e crescenti difficoltà dell’emittenza locale.

Grazie al fondamentale contributo dei Club, ed ai partner che LNP ha saputo portare al suo fianco come Viewlift, Fastweb e Paiper, da sei stagioni LNP PASS consente di poter seguire tutte le partite del campionato di Serie A2: aggiungendo l’offerta della Serie B, si arriverà ad un 2020-2021 da oltre 1000 dirette. Numeri che non hanno pari nell’offerta di sport su piattaforme streaming.

A questo si aggiunge il nuovo accordo di partnership televisiva con Mediasport Group. Che in occasione della Final Eight di Supercoppa ha proposto nelle due giornate conclusive ben 15 ore complessive di basket LNP sulle proprie piattaforme. E che proprio domenica 20 proporrà due dirette (alle 15.30 il big-match tra imbattute Unieuro Forlì-Givova Scafati, ed alle 19.30 BCC Treviglio-Reale Mutua Torino). Offrendo al campionato di Serie A2 visibilità in chiaro su frequenze di digitale terrestre di MS Sport e, parallelamente, lo ha riportato quest’anno anche sulla piattaforma satellitare Sky, al canale 814 MS Channel. Rispondendo alle esigenze evidenziate dai Club di poter avere una copertura televisiva sull’intero territorio, tra chiaro e satellitare, come richiesto dai partner LNP e dei Club stessi, degna collocazione di un movimento di rilevanza nazionale.