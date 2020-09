Definito il precampionato di Tortona: si parte sabato 26 settembre a Lugano

Sono giorni di intensa preparazione in vista della Supercoppa “Centenario”, primo impegno ufficiale della stagione 2020/21, quelli che sta affrontando la Bertram Yachts Derthona tra il PalaCamagna di Tortona e il PalaOltrepò di Voghera.

I Leoni hanno definito il percorso di avvicinamento alla Supercoppa e al Girone Verde del campionato di Serie A2 Old Wild West, che vedrà il suo via – per il Derthona – domenica 15 novembre 2020 alle ore 18.00 al PalaOltrepò contro la Reale Mutua Torino degli ex Cavina e Alibegovic.

La gara che segnerà il ritorno sul parquet di Tavernelli e compagni si disputerà sabato 26 settembre, sul campo dei Lugano Tigers, formazione militante nella Serie A svizzera. Nuovo impegno contro una compagine del massimo campionato elvetico quattro giorni dopo, mercoledì 30 settembre, quando la Bertram sarà di scena sul campo del Sam Massagno.

Il primo appuntamento casalingo sarà invece sabato 3 ottobre, al PalaOltrepò di Voghera, contro Orzinuovi, formazione inserita nello stesso girone dei bianconeri e nelle cui fila milita Matteo Martini, lo scorso anno capitano a Tortona. L’ultima gara prima del via alla Supercoppa è in programma mercoledì 7 ottobre, in trasferta sul campo della BCC Treviglio, una delle migliori squadre degli ultimi anni in Serie A2 Old Wild West.

Dopo i tre impegni di Supercoppa (domenica 11 ottobre alle 18.30 a Voghera contro Torino, domenica 18 ottobre alle 18.00 a Casale Monferrato contro la JB Monferrato e domenica 25 ottobre alle 18.00, nuovamente al PalaOltrepò contro l’Edilnol Biella) l’ultima partita fissata dai Leoni nel loro precampionato, in attesa di conoscere i risultati del primo impegno ufficiale della stagione, sarà disputata sabato 31 ottobre sul parquet dell’Urania Milano.

Un precampionato ricco di appuntamenti di alto livello, contro squadre che saranno opposte alla Bertram Yachts Derthona anche nel Girone Verde del campionato. Il via, sabato 26 settembre contro Lugano.

Nei prossimi giorni il Club, in base alle disposizioni delle Autorità competenti atte a evitare il contagio da Covid-19, comunicherà le modalità di accesso al PalaOltrepò già per l’amichevole contro Orzinuovi.

–

Ufficio Comunicazione Derthona Basket