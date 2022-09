Denegri guida la Vanoli Cremona, sconfitta Ravenna

Sulla via del ritorno dal ritiro di Carisolo, la Vanoli Basket, prima di raggiungere Cremona, si è fermata a Curtatone, in provincia di Mantova, dove è andato in scena il terzo appuntamento del precampionato cremonese, il test amichevole con l’OraSì Basket Ravenna, squadra di pari categoria, semifinalista la scorsa stagione con il neo biancoblù Denegri, e che sarà protagonista del girone rosso di Serie A2 Old Wild West.

La partita amichevole, terminata per la cronaca 78-60 ma con punteggio azzerato al termine di ogni quarto di gioco, ha dato l’opportunità a coach Cavina e al suo staff di osservare e prendere nota dello stato di salute della squadra e dei risultati ottenuti dopo il lavoro svolto in queste tre settimane, prima a Cremona e poi in Val Rendena.

Cremona, con Caroti e Piccoli tenuti precauzionalmente ai box per affaticamenti dovuti ai carichi di lavoro svolti, è partita con Denegri, Lacey, Alibegovic, Eboua e Cannon in quintetto e ha ruotato, nel corso del match tutti gli altri effettivi a disposizione: Mobio, Gallo, Vecchiola, Zacchigna e Ndzie, con un’apparizione, nel finale, anche per Galli e Zanetti.

Ora si torna in città per riprendere la preparazione in vista del primo appuntamento ufficiale di Supercoppa, sabato 10 settembre al PalaRadi, con la JuVi Ferraroni Cremona. Mercoledì prossimo, intanto, altro scrimmage con Torino a Valenza Po.

Questo il commento di coach Demis Cavina al termine del test amichevole con Ravenna:

“Un’ottima amichevole che arriva dopo una settimana intensa di lavoro svolto in ritiro. Siamo partiti leggermente contratti ma, via via, abbiamo trovato un buon ritmo, soprattutto difensivo che è l’aspetto del gioco che, in questo momento, insieme allo staff stiamo cercando di curare maggiormente. Sono anche contento per lo spazio che abbiamo potuto dare ai giovani. Abbiamo concluso bene questa settimana di ritiro e per questo voglio ringraziare le strutture che ci hanno ospitato e la grande organizzazione che c’è stata e che ho potuto toccare con mano. Ora testa alla prossima settimana dove inizieremo anche con le partite ufficiali. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare tanto ma l’atteggiamento è sempre molto positivo”.

Tabellino

Vanoli Basket Cremona – OraSì Basket Ravenna 78-60

(17-17, 21-12, 20-19, 20-12)

Vanoli Basket Cremona

Eboua 9, Gallo 6, Cannon 13, Alibegovic 14, Vecchiola 2, Denegri 17, Lacey 7, Mobio 6, Ndzie 4, Galli, Zanetti. All. Cavina

OraSì Basket Ravenna

Anthony 11, Musso 7, Bartoli 10, Onojaife 2, Bocconcelli 5, Bonacini 9, Petrovic 8, Giordano 5, Calvi 3, Galletti, Laghi, Giovannelli. All. Lotesoriere

Arbitri: Marco Gazzi e Franco Breviglieri



Ufficio Stampa

Guerino Vanoli Basket