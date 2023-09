Devoe in evidenza nello scrimmage disputato tra Verona e Juvi Cremona

Tezenis Verona – Juvi Cremona: 26-24; 22-11; 21-19; 16-17 (punteggio azzerato al termine di ogni quarto)

Tezenis Verona: Mbacke ne, Stefanelli 10, Morati ne, Gazzotti 8, Gajic, DeVoe 17, Esposito 14, Murphy 6, Massone 8, Penna 8, Udom 9, Bartoli 5. All. Ramagli.

Juvi Cremona: Benetti 5, Cotton 6, Medford 10, Magro 9, Musso 11, Vincini, Giulietti 4, Costi 16, Sabatino, Tortu. All. Bechi

Terzo appuntamento della preseason per la Tezenis Verona, il primo davanti al pubblico del Pala AGSM AIM. Circa 300 i tifosi presenti per seguire da vicino i ragazzi di coach Ramagli contro la Juvi Cremona, dopo le precedenti uscite contro la Vanoli Cremona e contro l’Assigeco Piacenza.

Inizio ad alta intensità di entrambe le squadre con buon impatto del primo quintetto schierato da coach Ramagli composto da Penna, Devoe, Udom, Esposito e Murphy. Anche in questa occasione Verona ha messo in campo una buona condivisione del pallone, gioco di squadra e distribuzione di punti. Verona vince con 10 punti di margine il secondo parziale, mentre il secondo tempo è stato equilibrato nel punteggio. Devoe è risultato il miglior realizzatore dell’incontro ma durante la sua permanenza in campo si è distinto anche per la creazione di gioco per i compagni. In doppia cifra anche Stefanelli ed Esposito.

Giovedì la Tezenis Verona osserverà una giornata di riposo, la ripresa degli allenamenti è fissata per venerdì mentre sabato è in programma un nuovo scrimmage a Basilio contro Torino.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket