Diatribe sull’asse Udine-Cento. Pedone: “Cento ci ha negato il rinvio”, Fava: “Noi seguiamo i protocolli Fip”

Questo il comunicato di Udine.

In merito alla positività al Covid-19 riscontrata in quattro atleti, il Presidente dell’Apu Old Wild West Udine Alessandro Pedone ha dichiarato: “La sfortuna ci colpisce ancora, alla vigilia dello scontro al vertice contro Cento, con ben quattro (per ora) contagi Covid nel gruppo squadra. Giocheremo regolarmente la partita in quanto il regolamento federale impone un minimo di 6 giocatori per un rinvio, che Cento non intende accordare allo stato. Sono certo che la nostra squadra affronterà a testa alta questa imprevista difficoltà, scendendo in campo con il coltello tra i denti. Lo farà per i compagni bloccati a casa dal virus, lo farà per il nostro splendido pubblico, per tutta l’APUMANIA.L’obiettivo è e resta quello di vincere e confermare il nostro primato in classifica, senza piangersi addosso, guardando avanti forti del DNA che ci contraddistingue. Oltre alla determinazione della squadra, avremo bisogno più che mai del supporto e del calore della NOSTRA GENTE, che siamo certi sosterrà i ragazzi per tutti i 40 minuti”.

La risposta di Cento

Il presidente della Benedetto XIV Gianni Fava comunica quanto segue:

“Smentiamo categoricamente che sia mai pervenuta alla nostra società da parte di Udine una richiesta ufficiale di rinvio della partita di domani al Palacarnera. In riferimento alla situazione comunicata dalla società APU Udine, in merito alla sopravvenuta positività al COVID 19 di alcuni giocatori del proprio roster e, in particolare, alle dichiarazioni rilasciate dal presidente Pedone riferite ad un presunto rifiuto da parte della Benedetto XIV di concedere il rinvio della partita in programma domani sera al PalaCarnera, teniamo a precisare che ciò non risponde assolutamente al vero. Vero invece è che la nostra società intende seguire scrupolosamente i protocolli indicati dalla FIP. Siamo estremamente dispiaciuti per una situazione che speravamo non si potesse ripresentare in questa stagione sportiva, dopo quelle incresciose verificatasi negli ultimi due campionati. Alla luce di questa brutta esperienza, ribadisco nuovamente che la nostra società si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nei regolamenti emanati dalla FIP, proprio al fine di evitare qualsiasi fraintendimento o incomprensione a livello burocratico, che possano ripercuotersi contro entrambe le società. La nostra squadra è pertanto partita per Udine, auspicando che, se si giocherà, la partita si possa svolgere in un clima di serenità e di sportività.”

FONTE: GLI UFFICI STAMPA