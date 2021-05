Lega Nazionale Pallacanestro e BomberCaffè comunicano i vincitori del premio Bomber per la stagione regolare 2020/21 di Serie A2 e Serie B.

Il riconoscimento intende premiare il giocatore capace di realizzare il maggior numero di canestri da 3 punti nelle gare disputate in stagione regolare (prima e seconda fase), in Serie A2 e in B. In caso di parità di canestri, ad aggiudicarsi il premio è il giocatore con la migliore percentuale al tiro da 3; in caso di ulteriore parità, è preferito colui che ha realizzato il maggior numero di punti complessivi.

Ecco i vincitori.

BOMBER SERIE A2 – STAGIONE REGOLARE 2020/21

DOMINIQUE JOHNSON (Apu Old Wild West Udine)

In Serie A2 si impone la guardia statunitense dell’Old Wild West, nato nel 1987 a Detroit, 192 centimetri. Già vincitore del premio di Bomber del mese a dicembre, Johnson ha realizzato 101 triple in stagione, su 242 tentativi, per una percentuale del 42%. In 30 gare disputate, tra prima fase nel girone Verde e seconda nel Bianco, ha avuto una media di oltre 3 canestri pesanti per gara, andando sempre a segno dall’arco in tutte le partite stagionali: in 5 occasioni ha realizzato 6 triple. Alle sue spalle Darryl Jackson (Givova Scafati) con 87 triple (su 217, 40%) e Lamarshall Corbett (2B Control Trapani) con 77 (su 211 tentativi, 36%).

BOMBER SERIE B – STAGIONE REGOLARE 2020/21

GIANMARCO ROSSI (Rennova Teramo)

In Serie B si impone il regista nato nel 1990 della Rennova Teramo, 180 centimetri, già vincitore del premio mensile ad aprile. L’esterno nato a Palestrina, nel Lazio, ha realizzato 76 canestri pesanti realizzati in campionato, su 226 tentativi, per una percentuale del 34%. Una media di oltre 3 triple per gara, in 22 presenze: in stagione solo una volta non è andato a segno da oltre l’arco dei 6.75, con un picco di 8 triple realizzate (su 11) nel successo di Padova sull’Antenore Energia del 25 aprile. Sul podio stagionale in B anche Simone Rocchi (Rossella Virtus Civitanova Marche) con 66 triple (su 164 tentativi, 40%) e Lorenzo Pistillo (Sintecnica Basket Cecina) con 64 (su 150, 43% di realizzazione).

I vincitori saranno premiati con un trofeo ed una scatola di capsule BomberCaffè.

Area Comunicazione LNP