Lega Nazionale Pallacanestro e Lanieri comunicano i vincitori dei premi di Mvp Lanieri del mese per aprile 2021, in Serie A2 e Serie B.

I vincitori sono stati scelti da tifosi e appassionati sui canali social LNP; nell’arco delle 24 ore disponibili per ciascuna votazione sono state oltre 2.600 le preferenze totali espresse.

Ad aggiudicarsi i riconoscimenti i giocatori, selezionati tra quattro differenti candidati per ogni categoria, che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sommando le interazioni sugli account Facebook e Instagram di LNP.

Ecco gli Mvp Lanieri per aprile 2021.

MVP LANIERI SERIE A2 – APRILE 2021

JACOPO BORRA (BCC Treviglio)

In Serie A2 successo per il centro torinese di Treviglio, 215 centimetri, nato nel 1990. Ad aprile Borra è stato autore di una doppia-doppia di media, con 16.3 punti e 12.5 rimbalzi per gara, oltre a 3 assist, in un mese da 4 successi in altrettante partite per i suoi, già certi dei playoff ed al comando nel girone Giallo di seconda fase. Borra, che si è imposto con il 39% delle preferenze, è alla quarta stagione consecutiva a Treviglio, dove aveva già militato dal 2010 al 2012 e nel 2014. Per lui esperienze anche con Fortitudo Bologna, Pistoia, Omegna, Barcellona Pozzo di Gotto, Roseto e Imola.

MVP LANIERI SERIE B – APRILE 2021

STEFANO LAUDONI (Vaporart Bernareggio)

In Serie B, con il 41% dei voti, vince Laudoni, guardia-ala classe ’89, laziale di San Cesareo, 197 centimetri. Nel mese di aprile ha avuto 18.5 punti di media, con 5 rimbalzi e 2.5 assist, trascinando i lombardi, tra le squadre di vertice del girone B, a 5 vittorie in 6 partite. Laudoni, ad inizio stagione, aveva vinto il titolo di Mvp Lanieri della Supercoppa di Serie B, vinta a Cento con la sua Vaporart. Giunto alla terza stagione con Bernareggio, Laudoni è da anni uno dei principali protagonisti del terzo campionato nazionale, dove è stato protagonista, tra le altre, anche con le maglie di Borgosesia, Bottegone, Matera e Urania Milano.

Gli Mvp del mese saranno premiati con un trofeo e una giacca su misura Lanieri.

Area Comunicazione LNP