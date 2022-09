Eurobasket Roma, nota sull’ordinanza del Tar

Eurobasket Roma prende atto dell’ordinanza del TAR, che non ha concesso l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di mancata ammissione al campionato di Serie A2 2022/23 in quanto, ad un sommario esame ed in disparte le eccezioni sollevate dalla Federazione resistente, il ricorso presentato a proposito non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris.

Convinta delle sue ragioni, la società annuncia la presentazione del ricorso al Consiglio di Stato riguardo alla sospensiva, per un iter atteso di circa una settimana.

Successivamente, attenderà il pronunciamento del TAR nel merito del ricorso verso il provvedimento di esclusione, eventualmente ricorrendo ulteriormente al Consiglio di Stato a salvaguardia del proprio diritto di partecipazione al campionato.

Riguardo al ricorso rispetto all’estromissione del campionato, si attende la risposta alla richiesta presentata il 23 agosto di accesso agli atti riguardo all’iscrizione al torneo, per evidenziare la disparità del trattamento ricevuto rispetto ad omologhe situazioni di altre società.

