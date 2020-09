Eurobasket, secondo scrimmage a Latina

Passi avanti per l’Atlante Eurobasket Roma nel secondo scrimmage di questa stagione, con Latina Basket come avversaria. Al PalaBianchini di Latina la squadra (che non ha potuto contare su Viglianisi e Cepic assenti per noie fisiche, così come Bisconti per i latinensi), ha mostrato una maggiore confidenza col sistema di gioco di coach Pilot e del suo staff.

Partenza sprint per i romani, con tanta energia messa in campo nelle prime battute di gara e l’ex Gabriele Romeo in evidenza. I ritmi alti dei capitolini sono stati pareggiati dalla stazza dei pontini, con il primo quarto a finire 16-15 per i padroni di casa.

Canovaccio simile nel secondo quarto: anch’esso con un andamento altalenante, concluso da una fiammata di Gallinat che è valso ai romani il pareggio sul 19-19 nella seconda frazione.

Nel terzo quarto accelerata dell’Atlante Eurobasket Roma: Jamal Olasewere ha fatto la voce grossa sotto canestro, i compagni lo hanno assecondato aggiungendo intensità in difesa ed è arrivato lo strappo con il 25-11 di parziale.

Calo dei romani in apertura dell’ultima frazione di gioco, con un 11-3 subito nei primi 5 minuti; dopo il timeout di coach Pilot, la reazione col controparziale che ha fissato il parziale del quarto sul 17-18 e il totale del match sul 61-77.

“Avevo chiesto un miglior approccio rispetto al match con Scafati e sono stato accontentato” il commento a fine gara di coach Pilot: “Nonostante il piccolo calo a fine primo quarto, siamo stati comunque in grado di tenere bene il campo e terminare in crescendo, cogliendo il successo. Ho avuto buone risposte da tanti ragazzi; ora continueremo a lavorare in palestra per migliorare.”

Di seguito il tabellino:

Latina Basket: Bagni, Raucci 4, Benetti 6, Passera, Piccone 2, Baldasso 9, Mouaha 4, Lewis 24, Gilbeck 12, Donati, Farina

All. Gramenzi

Vice All. Di Francesco

Atlante Eurobasket Roma: Romeo 13, Gallinat 29, Bucarelli 4, Cicchetti 5, Olasewere 20, Fanti 2, Staffieri, Antonaci 4, Bischetti, Zoffoli

All. Pilot

Vice All. Crosariol, Zanchi

Parziali: 16-15; 19-19; 11-25; 17-18

FONTE: Ufficio stampa Eurobasket Roma