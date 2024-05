Fase Salvezza Serie A2 2023/24 – La presentazione della 1^ giornata

CALENDARIO

Al via la fase Salvezza di Serie A2 Old Wild West 2023/24, alla quale partecipano le squadre classificate al 9^-10^-11^ posto dei rispettivi gironi (Verde e Rosso), al termine della stagione regolare (32 gare). Si hanno sfide di andata e ritorno (10 partite complessive, ogni squadra affronta tutte le altre); i punti ottenuti in questa fase si sommano con quelli totali ottenuti nella stagione regolare, con graduatoria unica. Al termine della fase Salvezza le prime due classificate otterranno la permanenza in Serie A2; le quattro squadre classificate dal 3° al 6° posto retrocederanno in Serie B Nazionale. La prima giornata prevede Cento-Latina e Nardò-Agrigento domenica 5 maggio; Chiusi-Luiss Roma è rinviata al 22 maggio.

Domenica 5 maggio, ore 18.00

Cento: Sella-Benacquista Assicurazioni Latina

Domenica 5 maggio, ore 20.30

Lecce: HDL Nardò Basket-Moncada Energy Agrigento

Rinviata a mercoledì 22 maggio, ore 20.30

Chiusi: Umana-Luiss Roma

CLASSIFICA FASE SALVEZZA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Sella Cento 30 15 17 HDL Nardò Basket 26 13 19 Umana Chiusi 22 11 21 Luiss Roma 18 9 23 Moncada Energy Agrigento 16 8 24 Benacquista Assicurazioni Latina 14 7 25

NOTA – La classifica comprende tutti i risultati ottenuti in stagione regolare (1^ fase + orologio), sommati a quelli della fase Salvezza.

TUTTO SULLA FASE SALVEZZA DI A2 OLD WILD WEST 2023/24

Al seguente link tutte le informazioni sulla fase Salvezza di Serie A2 Old Wild West 2023/24 (calendario, formula, classifica): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_pout

LE PARTITE

SELLA CENTO – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: Baltur Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 5 maggio, 18.00

Arbitri: Ursi, Cappello, Maschietto

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/57wmufy6

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Ci approcciamo una partita alla volta, quindi ci siamo focalizzati sia sui nostri avversari che su noi stessi, come facciamo sempre. La partita contro Latina di un mese fa può dare degli spunti di riflessione: hanno recuperato un giocatore importante, Cicchetti, che può giocare in ruoli diversi, sia il 4 che il centro, quindi ora hanno rotazioni più profonde, e potrebbero aver recuperato anche Viglianisi, che è assente di lungo corso. Comunque sia dobbiamo pensare a giocare la partita nella maniera più dura e determinata possibile, perché questa fase Salvezza è praticamente un piccolo girone”.

Bernardo Musso (giocatore) – “Domenica ci aspetta un’altra partita dura. Arriveremo con il dente avvelenato, perché Latina ci ha battuto ed è stata una sconfitta molto pesante per noi”.

Note – Le iniziative “Playout door” prenderanno il via nelle ore che precedono la partita

Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Benedetto XIV Cento (Facebook e Instagram).

QUI LATINA

Vincenzo Cavazzana (vice allenatore) – “Ci accingiamo a iniziare questa terza fase con un obiettivo chiaro: sono 10 partite, e per noi sono 10 partite da affrontare tappa per tappa, iniziando dalla squadra che sicuramente è più avvantaggiata per questa formula, anche se abbiamo già dimostrato di poterla fronteggiare ad armi pari, vincendo in casa loro. Non sarà semplice, loro recuperano Mussini, che è un giocatore che dà ancora più pericolosità al loro perimetro, ma noi dobbiamo pensare a fare la nostra gara. In questa fase sarà fondamentale mantenere alta l’energia per 40 minuti e cercare di lottare su ogni pallone. Se si vuole combattere per l’obiettivo salvezza, non si può prescindere dall’energia e dal fatto di essere intensi per 40 minuti”.

Samuele Moretti (giocatore) – “Questa è una fase molto delicata, è un ‘dentro o fuori’ e chiaramente si sente molto la pressione, ma faremo il massimo per tramutarla in energia positiva e per far sì che la tensione porti ognuno di noi a mettere in campo qualcosa in più. La consapevolezza che non ci sono margini di errore deve essere il nostro mantra fino alla fine. Cento è una squadra costruita molto bene e domenica, considerando la sua posizione avvantaggiata in classifica, giocherà sicuramente una partita intensa per provare a mettere una seria ipoteca sulla permanenza nella categoria. Dal canto nostro, dobbiamo ripartire dall’atteggiamento molto positivo avuto nella precedente partita giocata sul loro campo, in cui siamo riusciti a metterli in difficoltà”.

Note – Kenneth Viglianisi non sarà a disposizione per il match.

La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti sui canali social della Società.

HDL NARDÒ – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: domenica 5 maggio, 20.30

Arbitri: Rudellat, Lupelli, Tallon

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/5hbhuabm

QUI NARDÒ

Luca Dalmonte (allenatore) – “Abbiamo un piccolo tesoretto da custodire in questo girone, a partire dalla prima palla a 2. Ed ogni uomo che del proprio destino ha potere decisionale, deve sentirsi forte. Per quanto riguarda Agrigento, assoluto totale rispetto per i nostri avversari. Dimenticare i numeri della partita di 3 settimane fa, far tesoro delle esperienze vissute in campo. È un’altra partita, un’altra storia, un’altra palla a 2, ma facendo tesoro dell’esperienza delle giocate offensive e difensive di quella partita. Non dobbiamo poggiarci sulle assenze di Maspero e Iannuzzi come alibi e dobbiamo farci carico di alzare ognuno il proprio rendimento, sia in allenamento, sia in partita. Devo dire che ogni singolo giocatore si sta riconoscendo in questa direzione ed è necessario che lo si faccia di squadra nel prossimo futuro”.

Wayne Stewart jr. (giocatore, ala) – “Questa settimana ci è servita per recuperare le energie che abbiamo speso nella fase a orologio e per lavorare sui piccoli problemi che abbiamo avuto, naturalmente in vista del girone Salvezza. Sappiamo che ci aspetta una partita ogni 3 giorni, ma ci faremo trovare preparati. Non sappiamo se Agrigento sarà la stessa di 3 settimane fa, ciò che possiamo controllare è la nostra prestazione, per cui dobbiamo essere pronti ad affrontare qualunque tipo di avversario. Tante partite difficili, dobbiamo essere pronti a lottare per tutti i 40 minuti, perché nessuno giocherà per perdere”.

Note – Assenti Lorenzo Maspero e Antonio Iannuzzi.

La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull'account Instagram.

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Ci stiamo preparando a questa partita sapendo che importanza ha, Nardò occupa la seconda posizione in chiave salvezza e quindi deve essere il nostro obiettivo da raggiungere, ci dividono 10 punti e gli scontri diretti sono fondamentali per cercare di avere qualche speranza. Lo facciamo preparando una partita contro un avversario che conosciamo bene, avendoci giocato poco tempo fa, dove abbiamo iniziato malissimo ed abbiamo sofferto Smith; quindi, se vogliamo competere contro una squadra che nelle ultime due partite ha fatto benissimo, dobbiamo avere chiaro quali sono i loro punti di forza ed è stato l’obiettivo di questa settimana. Fisicamente non stiamo benissimo, stiamo cercando di recuperare tutti, anche se non sarà facile”.

Note – La Fortitudo Agrigento a caccia di un’impresa, una sfida molto difficile che decreterà la permanenza in Serie A2 o la retrocessione in Serie B Nazionale. Inizia la fase Salvezza in un girone di 6 squadre e solo le prime 2 si salvano; attualmente la seconda è Nardò, avversaria di domenica, distante ben 10 punti. A Lecce andrà in scena il primo scontro diretto, perdere significherebbe andare sotto di 12 punti, con altre 9 partite da giocare e l’impresa sempre più ardua di salvarsi; la Fortitudo di coach Pilot dovrebbe vincere almeno 7 partite, sperando che le dirette avversarie perdano terreno.

Diretta streaming su LNP Pass.

