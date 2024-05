Fase Salvezza Serie A2 2023/24 – La presentazione della 4^ giornata

CALENDARIO

Si gioca mercoledì 15 maggio la quarta giornata della fase Salvezza di Serie A2 Old Wild West 2023/24. In programma Chiusi-Nardò, Cento-Luiss Roma e Agrigento-Latina. A questa fase partecipano le squadre classificate al 9^-10^-11^ posto dei rispettivi gironi (Verde e Rosso), al termine della stagione regolare (32 gare). Si hanno sfide di andata e ritorno (10 partite complessive, ogni squadra affronta tutte le altre); i punti ottenuti in questa fase si sommano con quelli totali ottenuti nella stagione regolare, con graduatoria unica. Al termine della fase Salvezza le prime due classificate otterranno la permanenza in Serie A2; le quattro squadre classificate dal 3° al 6° posto retrocederanno in Serie B Nazionale.

Mercoledì 15 maggio, ore 20.30

Chiusi: Umana-HDL Nardò Basket

Cento: Sella-Luiss Roma

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Benacquista Assicurazioni Latina

CLASSIFICA FASE SALVEZZA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Sella Cento 34 17 18 HDL Nardò Basket 28 14 21 Umana Chiusi 24 12 22 Luiss Roma 22 11 23 Moncada Energy Agrigento 18 9 26 Benacquista Assicurazioni Latina 16 8 27

NOTA – La classifica comprende tutti i risultati ottenuti in stagione regolare (1^ fase + orologio), sommati a quelli della fase Salvezza.

TUTTO SULLA FASE SALVEZZA DI A2 OLD WILD WEST 2023/24

Al seguente link tutte le informazioni sulla fase Salvezza di Serie A2 Old Wild West 2023/24 (calendario, formula, classifica): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_pout

LE PARTITE

UMANA CHIUSI – HDL NARDÒ

Dove: PalaPania, Chiusi (Si)

Quando: mercoledì 15 maggio, 20.30

Arbitri: Miniati, Berlangieri, Maschietto

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/4zrendvn

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Nardò è una squadra forte. Molto forte e molto profonda. Due americani che producono tantissimo, italiani di grande qualità e fisicità e un allenatore di straordinaria bravura ed esperienza. Penso sarà una partita molto fisica e nervosa, in cui, secondo me, chi sarà bravo a fare le proprie cose, nonostante tutto, probabilmente potrà avere la meglio”.

Note – Viktor Gaddefors out nella partita con Nardò.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI NARDÒ

Luca Dalmonte (allenatore) – “Viaggiamo verso Chiusi consapevoli dell’importanza del match. Avremo di fronte un avversario con un roster profondo, una squadra ‘camaleontica’, in grado di proporre differenti quintetti all’interno della stessa contesa. Le basi per costruire la nostra competitività sono la capacità di lettura dei vari momenti della partita, la presenza e la solidità mentale, elementi necessari dentro al ritmo che il calendario impone”.

Note – Assenti per infortunio Antonio Iannuzzi e Lorenzo Maspero.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

SELLA CENTO – LUISS ROMA

Dove: Baltur Arena, Cento (Fe)

Quando: mercoledì 15 maggio, 20.30

Arbitri: Foti, Lupelli, Grappasonno

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/mbczwth

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Nessuna novità, siamo un po’ stanchi, ma conoscevamo l’impegno. Luiss squadra atipica, dobbiamo stare molto attenti e adeguarci. Ci siamo concentrati sulle nostre linee guida, anche se il tempo è poco”.

Maximilian Ladurner (giocatore) – “Finchè non c’è la matematica non possiamo riposarci. L’importante saranno l’approccio e la nostra energia”.

Note – Ancora fuori per infortunio Wendell Mitchell.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Benedetto XIV Cento (Facebook e Instagram).

QUI LUISS ROMA

Andrea Paccariè (allenatore) – “Disponibilità, sacrificio e unità d’intenti sono le tre parole che ci devono accompagnare durante tutta questa fase Salvezza, in cui siamo appesi ad un filo. A noi solo l’aritmetica ci tiene in piedi, ma più che fare i conti la cosa più interessante è che questa squadra sta dimostrando di nuovo lo spirito Luiss: tutti si sacrificano, tutti si battono, ed è questa anche la motivazione per cui siamo arrivati in Serie A2. Affrontiamo Cento in questo turno infrasettimanale, non c’è una chiave tecnica a mio avviso, ma mentale: dobbiamo continuare a dare tutto, a sacrificarci a vicenda. Dal punto di vista tecnico e tattico Cento ha quasi il doppio dei nostri punti in classifica, una lista sconfinata di giocatori di talento, non ha raggiunto i playoff solamente per una sequenza di situazioni sfortunate”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: mercoledì 15 maggio, 20.30

Arbitri: Wassermann, Bertuccioli, Giunta

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/yz6ej387

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Domenica, avendo perso sia noi che Latina, ci siamo quasi condannate alla retrocessione, non c’è ancora la matematica certezza ma siamo appesi ad un filo. Il rischio è quello di giocare almeno 5-6 partite sapendo di essere già retrocessi e quindi ho detto ai ragazzi di automotivarsi, perché tutti ci giochiamo un pezzo del nostro futuro e devono avere la dignità di affrontare questo periodo in un certo modo, non vogliamo assolutamente sfigurare”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI LATINA

Giancarlo Sacco (allenatore) – “La partita ad Agrigento sarà per noi la terza trasferta nel corso delle prime 4 giornate. L’unica gara casalinga l’abbiamo disputata con una squadra che aveva riposato per due settimane. Inoltre, in questi primi 3 incontri abbiamo affrontato le squadre che occupano le prime 3 posizioni in classifica nel girone. Siamo coscienti di essere gli ultimi in classifica in questa fase Salvezza, però come abbiamo fatto per tutta la stagione, abbiamo ancora tutta la voglia e l’orgoglio di giocare”.

Jacopo Borra (giocatore) – “Non abbiamo più nessuna possibilità di sbagliare e dobbiamo anche sperare che si incastri tutto alla perfezione, però io personalmente, ma sono sicuro anche i miei compagni e tutto lo staff, ci teniamo a onorare al meglio gli impegni con la Società, con i tifosi, con la città, e a finire il campionato nel miglior modo possibile. Sarebbe bello e importante far vedere che siamo vivi, che combattiamo e che magari ci portiamo a casa anche una bella vittoria. Dopo una grande vittoria a Cento, ci siamo un po’ persi, non ci siamo cercati molto a livello offensivo e in difesa abbiamo avuto qualche dimenticanza di troppo. Le due ultime partite non sono state al nostro livello, quello che avevamo fatto vedere nelle ultime uscite. C’è da invertire la rotta subito, perché a nessuno di noi va bene giocare questo tipo di pallacanestro, qualsiasi sia il verdetto finale del campionato”.

Note – Kenneth Viglianisi non sarà a disposizione per il match.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti sui canali social della Società.

