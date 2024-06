Fase Salvezza Serie A2 – La presentazione della 10^ e ultima giornata

CALENDARIO

Si chiude la fase Salvezza di Serie A2 Old Wild West con le gare della decima e ultima giornata, quinta di ritorno: Luiss Roma-Latina di sabato 8 giugno, Agrigento-Chiusi e Cento-Nardò in programma domenica 9. A questa fase hanno partecipato le squadre classificate al 9^-10^-11^ posto dei rispettivi gironi (Verde e Rosso), al termine della stagione regolare (32 gare). Si sono disputate sfide di andata e ritorno (10 partite complessive, ogni squadra affronta tutte le altre); i punti ottenuti in questa fase si sono sommati con quelli totali ottenuti nella stagione regolare, con graduatoria unica. Al termine della fase Salvezza le prime due classificate ottengono la permanenza in Serie A2; le quattro squadre classificate dal 3° al 6° posto retrocedono in Serie B Nazionale. Ad una giornata dal termine già definiti i verdetti: Sella Cento e HDL Nardò hanno ottenuto la salvezza, con Umana Chiusi, Moncada Energy Agrigento, Benacquista Assicurazioni Latina e Luiss Roma retrocesse in B Nazionale.

Sabato 8 giugno, ore 17.00

Roma: Luiss-Benacquista Assicurazioni Latina

Domenica 9 giugno, ore 18.00

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Umana Chiusi

Cento: Sella-HDL Nardò Basket

CLASSIFICA FASE SALVEZZA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Sella Cento 40 20 21 HDL Nardò Basket 36 18 23 Umana Chiusi 32 16 25 Moncada Energy Agrigento 28 14 27 Benacquista Assicurazioni Latina 22 11 30 Luiss Roma 22 11 30

NOTA – La classifica comprende tutti i risultati ottenuti in stagione regolare (1^ fase + orologio), sommati a quelli della fase Salvezza.

TUTTO SULLA FASE SALVEZZA DI A2 OLD WILD WEST 2023/24

Al seguente link tutte le informazioni sulla fase Salvezza di Serie A2 Old Wild West 2023/24 (calendario, formula, classifica): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_pout

LE PARTITE

LUISS ROMA – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: Palazzetto dello Sport, Roma

Quando: sabato 8 giugno, 17.00

Arbitri: Masi, Centonza, Chersicla

Andata: 65-67

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/w5nmzfa2

QUI LUISS ROMA

Andrea Paccariè (allenatore) – “Contro Cento mercoledì abbiamo perso ancora una volta nel finale, per non perdere il ritmo, viste le innumerevoli gare perse negli ultimi minuti in questa stagione. Noi domani pomeriggio (sabato, ndr) salutiamo questa categoria, che ci siamo conquistati meritatamente sul campo l’anno scorso; è presto per fare bilanci, ma credo che negli ultimi mesi anche l’aspetto mentale abbia inciso: non aver avuto tanto pubblico, dopo gli ottimi numeri fino alla fase a orologio, fa la differenza dal punto di vista dell’attenzione. Vedremo quale sarà la linea che l’Università detterà per il futuro del nostro progetto di pallacanestro”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

QUI LATINA

Salvatore Parrillo (giocatore, capitano) – “Chiudiamo la stagione con una partita ininfluente ai fini della classifica finale, ma che, come sempre abbiamo fatto durante l’arco della stagione, proveremo a onorare con il massimo dell’impegno. Penso sia l’unico modo che abbiamo per ringraziare tutte le persone che, nonostante le avversità, hanno dato l’anima in questa stagione complicata. Concludo facendo una menzione speciale per i miei compagni di squadra, dei quali con orgoglio sono stato il capitano, che si sono comportati da veri uomini e veri professionisti ogni singolo giorno della stagione ed ai quali auguro il meglio per il futuro”.

Note – Salvatore Parrillo, Kenneth Viglianisi, Borislav Mladenov e Lorenzo Zangheri non saranno a disposizione per il match. Le condizioni di Gabriele Romeo e DeMario Mayfield saranno valutate il giorno della partita.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti sui canali social della Società.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – UMANA CHIUSI

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 9 giugno, 18.00

Arbitri: Caforio, Puccini, Bertuccioli

Andata: 94-91 d. 2 t.s.

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/4zkpmzr5

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Ci hanno chiesto di onorare il campionato e lo abbiamo fatto al meglio, a testa alta e con l’atteggiamento giusto. Sono contento per come i ragazzi stanno affrontando queste partite e quella di domenica sarà una partita tra due squadre che conoscono già l’esito, ma noi non vogliamo sfigurare davanti al nostro pubblico”.

Note – Arriva l’ultima giornata di campionato di Serie A2 per quanto riguarda la stagione 2023/24 e la Fortitudo Agrigento, già retrocessa in Serie B Nazionale, si appresta ad affrontare Chiusi al PalaMoncada. La Fortitudo chiude davanti al suo pubblico una stagione martoriata dagli infortuni, dal cambio in panchina che non ha portato gli effetti desiderati, con le prestazioni altalenanti degli americani ed un buon livello di gioco arrivato troppo tardi. La Moncada Agrigento ha vinto più partite nella Fase Salvezza che in tutto il campionato e questo dimostra che un segnale di ripresa c’è stato, ma non è bastato; la squadra di coach Pilot ha più di un rimpianto e ripartirà dalla Serie B Nazionale con la voglia di risalire nel breve tempo possibile. Anche Chiusi è stata costretta alla retrocessione, perdendo lo scontro diretto in casa di Nardò, oggi distante 4 punti in classifica dai toscani; la sfida di domenica sarà la passerella finale per molti giocatori, in attesa della prossima stagione.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Ringrazio i miei ragazzi, perché non solo nella partita di mercoledì, ma dallo scorso 16 agosto, hanno provato a fare una cosa quasi impossibile. Siamo arrivati veramente vicini a compiere un’impresa e il merito va a loro, che hanno lavorato duramente. La partita di Lecce è stata decisa da dettagli però, per l’ennesima volta, abbiamo dimostrato di avere un grande cuore. Di fronte alle tante difficoltà siamo riusciti a rientrare in partita, tornando a casa con grande rammarico. Ho sempre detto ai ragazzi di avere tanti difetti, ma anche di avere il pregio di essere duri a morire. Non mollano mai, neanche nelle situazioni più estreme. Siamo stati al punto di non ritorno più volte in questa stagione e ci siamo sempre rimessi sulla retta via. Piangiamo, ma se penso al percorso, nella sua interezza, sono soddisfatto”.

Note – La decisione sullo straniero da lasciare fuori dai convocati verrà presa solo nella rifinitura di domenica mattina.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

SELLA CENTO – HDL NARDÒ

Dove: Baltur Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 9 giugno, 18.00

Arbitri: Martellosio, Bonotto, Lupelli

Andata: 78-83

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/c9wsf8un

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Sarà una giornata di festa, la Società ha organizzato un’iniziativa che consoliderà un rapporto con una tifoseria dalla grande passione e senso di appartenenza”.

Note – Salvezza già matematicamente raggiunta dalla Benedetto, in dubbio l’utilizzo di Carlos Delfino.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Benedetto XIV Cento (Facebook e Instagram).

QUI NARDÒ

Luca Dalmonte (allenatore) – “Quella di Cento è una trasferta insolita, considerato per entrambe le squadre il risultato acquisito. L’obiettivo di questo girone è stato centrato per noi e per loro. Saranno 40 minuti di gioco nella consapevolezza del tutto compreso. Ovviamente c’è una serietà professionale da rispettare e lo faremo”.

Note – Assente Lorenzo Maspero per infortunio.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

