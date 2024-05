Fase salvezza Serie A2 – La presentazione della 3^ giornata

CALENDARIO

In programma domenica 12 maggio la terza giornata della fase Salvezza di Serie A2 Old Wild West 2023/24. Si giocano Luiss Roma-Agrigento, Cento-Chiusi e Nardò-Latina. A questa fase partecipano le squadre classificate al 9^-10^-11^ posto dei rispettivi gironi (Verde e Rosso), al termine della stagione regolare (32 gare). Si hanno sfide di andata e ritorno (10 partite complessive, ogni squadra affronta tutte le altre); i punti ottenuti in questa fase si sommano con quelli totali ottenuti nella stagione regolare, con graduatoria unica. Al termine della fase Salvezza le prime due classificate otterranno la permanenza in Serie A2; le quattro squadre classificate dal 3° al 6° posto retrocederanno in Serie B Nazionale.

Domenica 12 maggio, ore 18.00

Roma: Luiss-Moncada Energy Agrigento

Cento: Sella-Umana Chiusi

Lecce: HDL Nardò Basket-Benacquista Assicurazioni Latina

CLASSIFICA FASE SALVEZZA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Sella Cento 32 16 18 HDL Nardò Basket 26 13 21 Umana Chiusi 24 12 21 Luiss Roma 20 10 23 Moncada Energy Agrigento 18 9 25 Benacquista Assicurazioni Latina 16 8 26

NOTA – La classifica comprende tutti i risultati ottenuti in stagione regolare (1^ fase + orologio), sommati a quelli della fase Salvezza.

TUTTO SULLA FASE SALVEZZA DI A2 OLD WILD WEST 2023/24

Al seguente link tutte le informazioni sulla fase Salvezza di Serie A2 Old Wild West 2023/24 (calendario, formula, classifica): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_pout

LE PARTITE

LUISS ROMA – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: Palazzetto dello Sport, Roma

Quando: domenica 12 maggio, 18.00

Arbitri: Marco Attard, Almerigogna, Marzulli

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/5drf2jk4

QUI LUISS ROMA

Andrea Paccariè (allenatore) – “La partita di mercoledì contro Nardò ha dimostrato che la Luiss Roma è viva e lotterà fino alla fine per raggiungere la salvezza. Siamo arrivati a maggio e siamo ancora in piedi, dispiace per chi ci voleva già retrocessi ma la questione è rimandata. Contro Agrigento, domenica pomeriggio, dovremo ripartire dalla stessa intensità, grinta e voglia di buttarci su tutti i palloni. In questi 3 giorni di preparazione alla sfida con i siciliani continueremo ad aumentare quello spirito mostrato nelle ultime gare, perché è quella che ci ha contraddistinto in questi ultimi anni. Quando abbiamo visto scendere il nostro entusiasmo è sceso anche il livello della pallacanestro giocata. Abbiamo anche qualche coccio da mettere a posto, perché impegni così ravvicinati prevedono una gestione delle energie e del gruppo di un certo tipo”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Sappiamo quanto sia difficile questo momento, il risultato di mercoledì contro Cento ci rammarica molto e bisogna fare un’analisi del momento della stagione, stiamo lottando in tutti modi e stiamo sputando il sangue. Dobbiamo giocare di squadra e provarci fino alla fine. Queste partite contano tantissimo, la Luiss ha battuto Nardò ed è 2 punti sopra di noi; si affronta come una squadra che conosciamo, avendo vinto in casa e perso a Roma nell’ultimo minuto ed ora è cambiato anche il loro roster, conosciamo le loro caratteristiche e proveremo a farci trovare pronti”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

SELLA CENTO – UMANA CHIUSI

Dove: Baltur Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 12 maggio, 18.00

Arbitri: Vita, Roiaz, Bartolini

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/y79nz76j

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Le condizioni di Delfino e Mitchell? Nessuna novità. Chiusi è una squadra in questo momento in forma. Sarà fondamentale cercare di non farli giocare in velocità, di non farli correre troppo il campo, ma bisognerà gestire il ritmo e accoppiarsi velocemente”.

Federico Mussini (giocatore) – “Per noi partita importantissima, possiamo dare uno stacco importante, ma vale lo stesso discorso per loro. Mi sento molto bene, ho tanta fame”.

Note – L’utilizzo di Wendell Mitchell e Carlos Delfino è in dubbio.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Benedetto XIV Cento (Facebook e Instagram).

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “In queste due settimane i ragazzi hanno fatto degli allenamenti straordinari, non sempre li traduci in una grande partita, ma con Latina è andata così. E poi abbiamo gestito bene le energie, aspetto fondamentale per il prossimo mese. Adesso pensiamo a Cento, una squadra di grandissima qualità, partita con altre ambizioni, ma che si è ritrovata nel girone sbagliato. Nel Verde avrebbe fatto comodamente i playoff. Sarà complicata, giocheremo in un campo bello e difficile, ritroviamo energie e concentrazione per fare una grande partita”.

Note – Viktor Gaddefors out per infortunio nella partita di Cento.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

HDL NARDÒ – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: domenica 12 maggio, 18.00

Arbitri: Moretti, Puccini, Centonza

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/8s34s2ka

QUI NARDÒ

Luca Dalmonte (allenatore) – “Parlare è facile, agire è difficile. Spiegare è facile, fare è difficile. È l’ora, la nostra, dell’agire e del fare. Nel silenzio del coraggio, con rispetto per il simbolo e per i nostri colori e per coloro che si ‘spendono’ per noi. Latina è una squadra ben allenata, che gioca una pallacanestro essenziale ed efficiente. Intenzioni e azioni, coraggio e fiducia, insieme uniti dal senso di squadra nel senso di appartenenza”.

Note – Lorenzo Baldasso è un ex, avendo giocato a Latina in A2 nella stagione 2020/21 (collezionando 29 presenze, con 8.4 punti di media).

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

QUI LATINA

Giancarlo Sacco (capo allenatore) – “Son passati diversi mesi da quando abbiamo affrontato Nardò, in quell’occasione perdemmo all’ultimo secondo e avevamo diversi giocatori infortunati, è stata una partita interessante, ma è passato molto tempo. Adesso si sta giocando ogni 3 giorni e per noi sarà la seconda trasferta, ne avremo 3 nelle prime 4 partite. Queste gare ravvicinate ovviamente consentono di potersi allenare solo una volta o due tra un match e l’altro, senza la possibilità di riacquistare totalmente le energie spese. Abbiamo pagato dazio con Chiusi, ora proveremo a recuperare con Nardò, ma soprattutto, cercheremo di recuperare gli atleti che sono alle prese con dei piccoli problemi fisici e di rimettere un po’ di ordine, visto che abbiamo un giorno in più di tempo. Chiaramente questi aspetti riguardano tutte le squadre, quindi chi avrà maggiore capacità di reinventarsi e di ricaricarsi avrà il vantaggio della partita. Anche il fattore di giocare in casa è importante, a noi manca un po’, ma quando andiamo a giocare sugli altri campi il calore del pubblico ed il sostegno dei tifosi si fanno sentire”.

Gabriele Romeo (giocatore) – “Andiamo a Lecce, in casa di Nardò, consapevoli che è una partita fondamentale per noi, perché ci consente di tenere vive le speranze di arrivare alla salvezza. È la terza gara in 7 giorni ed è sicuramente un impegno fisico importante, ma allo stesso tempo ci permette di archiviare subito la partita di mercoledì con Chiusi, concentrandoci sulla preparazione dell’imminente trasferta. Una sfida determinante per la classifica, per il nostro obiettivo, per il morale della squadra e per proseguire nel nostro percorso, che nell’ultimo periodo ha avuto un netto miglioramento. Andare a giocare con Nardò e affrontare la partita nel giusto modo, è per noi imprescindibile. Ovviamente, andiamo là per vincere”.

Note – Kenneth Viglianisi non sarà a disposizione per il match.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti sui canali social della Società.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST