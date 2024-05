Fase Salvezza Serie A2 – La presentazione della 5^ giornata

CALENDARIO

In programma domenica 19 maggio la quinta giornata, ultima di andata, della fase Salvezza di Serie A2 Old Wild West 2023/24. Si giocano Latina-Luiss Roma, Chiusi-Agrigento e Nardò-Cento. A questa fase partecipano le squadre classificate al 9^-10^-11^ posto dei rispettivi gironi (Verde e Rosso), al termine della stagione regolare (32 gare). Si hanno sfide di andata e ritorno (10 partite complessive, ogni squadra affronta tutte le altre); i punti ottenuti in questa fase si sommano con quelli totali ottenuti nella stagione regolare, con graduatoria unica. Al termine della fase Salvezza le prime due classificate otterranno la permanenza in Serie A2; le quattro squadre classificate dal 3° al 6° posto retrocederanno in Serie B Nazionale.

Domenica 19 maggio, ore 18.00

Cisterna di Latina: Benacquista Assicurazioni Latina-Luiss Roma

Chiusi: Umana-Moncada Energy Agrigento

Domenica 19 maggio, ore 20.30

Lecce: HDL Nardò Basket-Sella Cento

CLASSIFICA FASE SALVEZZA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Sella Cento 36 18 18 HDL Nardò Basket 28 14 22 Umana Chiusi 26 13 22 Luiss Roma 22 11 24 Moncada Energy Agrigento 20 10 26 Benacquista Assicurazioni Latina 16 8 28

NOTA – La classifica comprende tutti i risultati ottenuti in stagione regolare (1^ fase + orologio), sommati a quelli della fase Salvezza.

TUTTO SULLA FASE SALVEZZA DI A2 OLD WILD WEST 2023/24

Al seguente link tutte le informazioni sulla fase Salvezza di Serie A2 Old Wild West 2023/24 (calendario, formula, classifica): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_pout

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP)

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. LNP PASS si propone ora con la formula di abbonamento LNP Pass “Postseason”, al costo di €19.99, riservata a quanti NON sono già abbonati al servizio. Consente la visione delle partite ancora da disputarsi nella stagione 2023/24 (playoff 2024 di Serie A2 e Serie B Nazionale; fase Salvezza di Serie A2; playout di Serie B Nazionale), oltre all’archivio integrale di tutte le gare già giocate nella stagione 2023/24 e precedenti. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – LUISS ROMA

Dove: Palasport, Cisterna di Latina (Lt)

Quando: domenica 19 maggio, 18.00

Arbitri: Caforio, Luca Attard, Chersicla

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/y9u6zhj6

QUI LATINA

Vincenzo Cavazzana (vice allenatore) – “In questo finale di stagione, ogni partita deve essere presa come una sfida da vincere, per concludere nel miglior modo possibile il campionato. La Luiss è un avversario che abbiamo già incontrato nella stagione regolare, ma che, pian piano, ha cambiato faccia. Ha inserito due stranieri di diverso spessore, Cain è un lungo con grande esperienza in Serie A, che ha giocato in campionati importanti e che ha aggiunto sostanza e qualità al roster. Sabin lo conosciamo bene, già nella partita di ritorno ci ha fatto vedere di cosa è capace, così come nella recente partita con Agrigento. Dovremo essere bravi ad arginare il loro maggior terminale offensivo con un buon gioco di squadra, aiutandoci l’uno con l’altro, come abbiamo fatto a Nardò con Smith”.

Note – Kenneth Viglianisi non sarà a disposizione per il match. Le condizioni di Salvatore Parrillo e Borislav Mladenov, in panchina solo ad onor di firma già ad Agrigento, saranno valutate nei prossimi due giorni.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti sui canali social della Società.

QUI LUISS ROMA

Andrea Paccariè (allenatore) – “In questa stagione la dea bendata non tifa per la squadra che ha i colori sociali del cielo, le tante sconfitte all’ultimo canestro sono la prova provata di questo discorso. A Cento abbiamo disputato una grande partita, ma in realtà già dalle ultime gare della fase a orologio stiamo lottando su tutti i palloni, incarnando lo spirito Luiss. Finchè la matematica non ci condanna noi siamo qua a giocarcela, anche perché siamo gli alfieri di questo progetto e vogliamo dimostrare sino all’ultimo minuto di questo campionato che questa categoria la meritiamo”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

UMANA CHIUSI – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: PalaPania, Chiusi (Si)

Quando: domenica 19 maggio, 18.00

Arbitri: Centonza, Tirozzi, Grappasonno

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/3py7mfbs

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Agrigento è una squadra pericolosissima. Giocano ad un ritmo veramente elevato e possono segnare 100 punti a chiunque. Sarà una partita molto delicata, da affrontare con estrema concentrazione. Chiaramente sono più in fiducia rispetto a 2 mesi fa, quando li abbiamo affrontati in Sicilia. Hanno cambiato allenatore, il sistema di gioco è diverso in alcune situazioni, ma il ritmo è lo stesso. Se messi in condizione di poter correre e tirare, diventano veramente pericolosi. Quindi la transizione difensiva sarà fondamentale e per averla dovremo perdere pochi palloni”.

Note – La decisione sullo straniero da lasciare fuori dai convocati verrà presa solo nella rifinitura di domenica.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Chiusi è una squadra che ha possibilità di salvarsi, che sta facendo molto bene nell’ultimo periodo, aveva 4 vittorie consecutive, ha perso la penultima, quindi è molto vicina alla zona salvezza occupata da Nardò. É un campo non facile dove andare a giocare, perché Chiusi esprime una buonissima pallacanestro lì in casa, però in questo momento è chiaro che la prima cosa fondamentale da fare è cercare di recuperare energie fisiche, perché è normale che vengono disperse con queste 5 partite consecutive e le tante trasferte che ne conseguono; però, come abbiamo fatto di ritorno da Roma, faremo anche questa volta tutti i lavori del caso, medici e fisici, e cercheremo di farci trovare più pronti fisicamente dell’ultima trasferta a Roma, dove è stato veramente evidente il divario di energie fra le due squadre”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

HDL NARDÒ – SELLA CENTO

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: domenica 19 maggio, 20.30

Arbitri: Puccini, Yang Yao, Bertuccioli

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/4369wsjb

QUI NARDÒ

Luca Dalmonte (allenatore) – “Il desiderio di appartenenza, il senso di responsabilità, la compattezza di squadra. Attraverso questi tre punti dobbiamo costruire con i fatti le nostre prossime partite. Grande rispetto per Cento e per il suo valore, è necessario avere una conoscenza per affrontarla, la migliore conoscenza possibile. Ma dobbiamo essere concentrati altrettanto su di noi, con motivazione, desiderio, sacrificio. Il desiderio di tenere l’1 contro 1, indipendentemente da quello che sarà il piano partita, la volontà di giocare insieme in fase offensiva, a prescindere da quelle che saranno le scelte tecniche e tattiche di Cento, devono essere centrali nell’affrontare un avversario di grande valore. Intendo dire che siamo noi, con il nostro desiderio e la nostra volontà, ad essere centrali nell’organizzare e giocare la partita. Il rientro di Iannuzzi, che è stato anticipato con senso di responsabilità da parte di tutti, ci consente di avere una opzione importante in più. Non ci siamo mai nascosti dietro alibi e scusanti, quando è mancato per tante partite. L’aspettativa nei suoi confronti deve essere relativa, perché non c’è la possibilità di allenarsi e di dare il ritmo a lui ed a noi con lui in campo, però ritengo che la sua presenza possa essere un fattore”.

Note – Assente Lorenzo Maspero per infortunio.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Mi aspetto una partita di grandissima difficoltà, perché loro hanno 1 vittoria e 3 sconfitte nella fase Salvezza, contrariamente a noi. Per noi è importantissima, ma altrettanto per loro. Sono obbligati a vincere, giocano di fronte al loro pubblico. In questo momento le squadre sono tutte vicine e ogni partita è uno scontro diretto”.

Mattia Palumbo (giocatore) “La nostra situazione ci vede con un vantaggio importante. Ci deve dare la consapevolezza che il destino dipende dalle nostre mani, ma non deve essere motivo di rilassamento, sarebbe un grosso errore che andremmo a pagare”.

Note – Ancora assente Wendell Mitchell per infortunio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Benedetto XIV Cento (Facebook e Instagram).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST