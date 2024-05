Fase Salvezza Serie A2 – La presentazione della 6^ giornata di domenica

CALENDARIO

Domenica 26 maggio è in programma la sesta giornata della fase Salvezza di Serie A2 Old Wild West, prima di ritorno: si giocano Latina-Cento, Agrigento-Nardò e Luiss Roma-Chiusi. A questa fase partecipano le squadre classificate al 9^-10^-11^ posto dei rispettivi gironi (Verde e Rosso), al termine della stagione regolare (32 gare). Si hanno sfide di andata e ritorno (10 partite complessive, ogni squadra affronta tutte le altre); i punti ottenuti in questa fase si sommano con quelli totali ottenuti nella stagione regolare, con graduatoria unica. Al termine della fase Salvezza le prime due classificate ottengono la permanenza in Serie A2; le quattro squadre classificate dal 3° al 6° posto retrocedono in Serie B Nazionale.

Domenica 26 maggio, ore 18.00

Cisterna di Latina: Benacquista Assicurazioni Latina-Sella Cento

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-HDL Nardò Basket

Roma: Luiss-Umana Chiusi

CLASSIFICA FASE SALVEZZA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Sella Cento 36 18 19 HDL Nardò Basket 30 15 22 Umana Chiusi 28 14 23 Luiss Roma 22 11 26 Moncada Energy Agrigento 22 11 26 Benacquista Assicurazioni Latina 18 9 28

NOTA – La classifica comprende tutti i risultati ottenuti in stagione regolare (1^ fase + orologio), sommati a quelli della fase Salvezza.

TUTTO SULLA FASE SALVEZZA DI A2 OLD WILD WEST 2023/24

Al seguente link tutte le informazioni sulla fase Salvezza di Serie A2 Old Wild West 2023/24 (calendario, formula, classifica): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_pout

LE PARTITE

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – SELLA CENTO

Dove: Palasport, Cisterna di Latina (Lt)

Quando: domenica 26 maggio, 18.00

Arbitri: Masi, Bonotto, Berlangieri

Andata: 88-80

QUI LATINA

Vincenzo Cavazzana (vice allenatore) – “I precedenti incontri con Cento sono stati ambedue a nostro favore, ma avevamo la squadra al completo ed eravamo più in salute. Adesso faccio fatica a pensare a che tipo di partita sarà domenica, perché la catena degli infortuni e degli assenti si è allungata e nel corso dell’unica settimana in cui non abbiamo giocato anche di mercoledì, e che precede il match contro la prima in classifica del girone, avremmo voluto prepararci nel miglior modo possibile. Ci siamo dovuti inventare alcune cose, come ormai è nostra abitudine, i ragazzi hanno voglia di arrivare fino in fondo con grande orgoglio. Mi aspetto che anche in questa situazione emergenziale, che abbiamo dall’inizio praticamente, riusciremo a trovare qualcosa che ci faccia combattere e giocare per vincere la partita”.

Note – Kenneth Viglianisi, Borislav Mladenov e Lorenzo Zangheri non saranno a disposizione per il match.

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Noi dobbiamo approcciare bene da subito, le nostre motivazioni devono fare la differenza, la matematica dice che servono ancora due vittorie per stare tranquilli e ci sono ancora 10 punti in palio”.

Davide Bruttini (giocatore) – “Peccato non aver chiuso il discorso prima, ora massima attenzione, ci aspettavamo una fase piena di sorprese”.

Note – Fuori ancora Wendell Mitchell per infortunio.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – HDL NARDÒ

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 26 maggio, 18.00

Arbitri: Rudellat, Roiaz, Tallon

Andata: 68-61

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “La vittoria a Chiusi ci dà una grande carica, perché mancano 5 partite e sono 10 punti, la classifica si è stretta e la matematica non ha ancora condannato. Questa pausa ci è stata molto utile per recuperare alcuni giocatori ed energie fisiche importanti dopo i viaggi e le trasferte, ce la giocheremo fino alla fine”.

Note – Niente da segnalare.

QUI NARDÒ

Luca Dalmonte (allenatore) – “Adesso, più che guardare la posizione in classifica, è necessario avere la massima attenzione su ogni singola partita. Dobbiamo avere questa capacità di giocare partita dopo partita con la massima concentrazione su noi stessi. Agrigento è una squadra che sta facendo bene, gli ultimi risultati lo confermano. Stanno proponendo una pallacanestro di livello, con un sistema che permette di far esprimere al meglio le caratteristiche dei singoli giocatori. Per noi è una trasferta impegnativa ed è necessaria la migliore versione di noi stessi per centrare il risultato. La chiave di lettura è guardare le 5 partite in 2 settimane, la capacità di resettare tra un impegno e l’altro e quindi di prepararsi nel pochissimo tempo a disposizione. Resistenza e resilienza, soprattutto mentale, perché lo richiedono il tempo e il calendario. L’aspetto mentale sarà assolutamente decisivo per affrontare ogni singola partita e la somma delle singole partite determinerà il risultato finale”.

Note – Assente Lorenzo Maspero per infortunio.

LUISS ROMA – UMANA CHIUSI

Dove: Palazzetto dello Sport, Roma

Quando: domenica 26 maggio, 18.00

Arbitri: Caforio, Bertuccioli, Cappello

Andata: 76-89

QUI LUISS ROMA

Andrea Paccariè (allenatore) – “Si gioca ogni 3 giorni, ma questa settimana per noi è particolare, perché affrontiamo nuovamente Chiusi dopo la gara di mercoledì. Questa volta lo facciamo a casa nostra, abbiamo avuto qualche giorno per aggiustare ciò che non è andato bene nel turno infrasettimanale: la fisicità e la stazza dei toscani è nettamente superiore alla nostra, mercoledì non siamo stati in grado di contenerla in alcun modo. Dobbiamo lavorare meglio di squadra per contenere la dote atletica di Chiusi, va gestita meglio anche qualche scelta in attacco, perché nella partita precedente abbiamo faticato a trovare la via del canestro in alcune situazioni”.

Note – Roster al completo.

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “La prossima sarà una partita diversa. La Luiss vorrà imporre ritmo ed energia in casa. Dobbiamo aspettarci grande agonismo e grande fisicità, specialmente all’inizio. Dovremo essere bravi a rimanere calmi ed avere un approccio deciso, rimanendo composti quando proveranno a creare parziali. Non dobbiamo farli accendere, perché spesso diventano micidiali. Attenzione e concentrazione, come mercoledì”.

Note – La decisione sullo straniero da lasciare fuori dai convocati verrà presa solo nella rifinitura di domenica mattina.

