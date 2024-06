Fase Salvezza Serie A2 – La preview dell’8^ giornata 

CALENDARIO

Domenica 2 giugno è in programma l’ottava giornata della fase Salvezza di Serie A2 Old Wild West, terza di ritorno: si giocano Agrigento-Luiss Roma, Chiusi-Cento e Latina-Nardò. A questa fase partecipano le squadre classificate al 9^-10^-11^ posto dei rispettivi gironi (Verde e Rosso), al termine della stagione regolare (32 gare). Si hanno sfide di andata e ritorno (10 partite complessive, ogni squadra affronta tutte le altre); i punti ottenuti in questa fase si sommano con quelli totali ottenuti nella stagione regolare, con graduatoria unica. Al termine della fase Salvezza le prime due classificate ottengono la permanenza in Serie A2; le quattro squadre classificate dal 3° al 6° posto retrocedono in Serie B Nazionale. Dopo 7 giornate la Sella Cento è già sicura della salvezza; Moncada Energy Agrigento, Benacquista Assicurazioni Latina e Luiss Roma aritmeticamente retrocesse in B Nazionale.

Domenica 2 giugno, ore 18.00

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Luiss Roma

Chiusi: Umana-Sella Cento

Cisterna di Latina: Benacquista Assicurazioni Latina-HDL Nardò Basket

CLASSIFICA FASE SALVEZZA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Sella Cento 38 19 20 HDL Nardò Basket 32 16 23 Umana Chiusi 30 15 24 Moncada Energy Agrigento 24 12 27 Benacquista Assicurazioni Latina 22 11 28 Luiss Roma 22 11 28

NOTA – La classifica comprende tutti i risultati ottenuti in stagione regolare (1^ fase + orologio), sommati a quelli della fase Salvezza.

TUTTO SULLA FASE SALVEZZA DI A2 OLD WILD WEST 2023/24

Al seguente link tutte le informazioni sulla fase Salvezza di Serie A2 Old Wild West 2023/24 (calendario, formula, classifica): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_pout

LE PARTITE

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – LUISS ROMA

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 2 giugno, 18.00

Arbitri: Martellosio, Berlangieri, Maschietto

Andata: 61-85

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/yc6mffby

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Con la partita di Cento è finita la grande corsa, che abbiamo provato a tener viva. Bisogna essere onesti, i ragazzi hanno sputato sangue fino alla fine e penso che questo sia l’unico modo per guadagnarsi rispetto; anche quando le cose non vanno bene, lo continueremo a fare anche in queste altre 3 partite, perché quello che dobbiamo lasciare è la miglior versione possibile di noi stessi. Detto questo è chiaro che ci sia delusione, che ci sia amarezza, perché purtroppo la situazione era ampiamente compromessa da quando sono tornato alla Fortitudo Agrigento; però continueremo a lottare fino a quando questo campionato finirà”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI LUISS ROMA

Andrea Paccariè (allenatore) – “Nel corso dell’anno sono state poche le volte in cui la mia squadra non ha onorato il campionato; in queste ultime gare, in cui non abbiamo più nulla da chiedere alla classifica, che ha già espresso la sua sentenza, stiamo provando a dimostrare che il nostro percorso l’abbiamo fatto e abbiamo meritato questa stagione di Serie A2. Dall’ultima gara della fase ad orologio contro Nardò, persa all’ultimo canestro, noi abbiamo dovuto convivere con la consapevolezza di una retrocessione che era solo questione di tempo: altro che la poule Salvezza. Ci sono state tante gare giocate con intensità, attenzione e buona volontà, non ci resta che continuare su questa strada: in un campionato con 6 retrocessioni, la stagione disputata dalla Luiss è stata di livello. Non ci sono tante squadre che sono retrocesse con 22 punti negli ultimi anni”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

UMANA CHIUSI – SELLA CENTO

Dove: PalaPania, Chiusi (Si)

Quando: domenica 2 giugno, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Tallon, Bartolini

Andata: 47-62

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/4k7kmyd9

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Con Latina bruttissima partita, mi aspetto e pretendo altre facce, altra intensità e altro spirito per la prossima. Niente è compromesso, ma sicuramente dovremo avere un atteggiamento diverso. Arriva Cento, a cui faccio i complimenti per la salvezza ottenuta. Non credo fosse l’obiettivo principale ad inizio anno, ma sono stati bravi a superare le difficoltà. Squadra di alto livello, con un grande allenatore e grandi giocatori. Per loro la palla sarà leggera, dato il traguardo raggiunto e questo può essere un vantaggio oppure il contrario. In ogni caso, dobbiamo concentrarci su noi stessi e cercare di essere diversi da mercoledì”.

Note – La decisione sullo straniero da lasciare fuori dai convocati verrà presa solo nella rifinitura di domenica mattina.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Non è mai bello giocare senza nulla in palio, ma abbiamo raggiunto l’obiettivo di quest’anno e possiamo utilizzare al meglio le rotazioni”.

Note – Salvezza già matematicamente raggiunta dalla Sella, a seguito del successo su Agrigento di mercoledì.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Benedetto XIV Cento (Facebook e Instagram).

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – HDL NARDÒ

Dove: Palasport, Cisterna di Latina (Lt)

Quando: domenica 2 giugno, 18.00

Arbitri: Bertuccioli, Cappello, Coraggio

Andata: 60-66

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/3sp97ks3

QUI LATINA

Francesco Tricarico (assistente allenatore) – “Domenica sarà per noi una partita che stimolerà la grande voglia di riscatto rispetto ai due precedenti incontri con Nardò, in cui siamo andati molto vicini alla vittoria, ma nei quali, nel finale, abbiamo pagato il grande sforzo difensivo profuso. Ora vogliamo dimostrare che, a prescindere dalla classifica, possiamo giocarcela alla pari con Nardò, squadra molto fisica e che può contare su due americani di grande impatto. La sfida di domenica sarà un banco di prova non soltanto dal punto di vista emotivo, ma anche tecnico, perché per riuscire ad avere la meglio dovremo giocare una partita solida e sarà necessaria una particolare attenzione. Ancora una volta, ognuno sarà chiamato a fare qualcosa che non è abituato a fare, ma è proprio questa unione e collaborazione tra i giocatori, che ha fatto alzare ulteriormente il livello di concentrazione, aiutando la squadra ad andare oltre le avversità”.

Note – Kenneth Viglianisi, Borislav Mladenov e Lorenzo Zangheri non saranno a disposizione per il match. Le condizioni di DeMario Mayfield e Gabriele Romeo saranno valutate il giorno della partita.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti sui canali social della Società.

QUI NARDÒ

Luca Dalmonte (allenatore) – “Incontriamo Latina, che gioca una pallacanestro efficiente, con ruoli e responsabilità definite. Sono una squadra con una identità difensiva, che performa e produce risultati. Ci troviamo nell’imbuto del tempo che stringe verso la fine della stagione, di conseguenza ogni partita ed ogni trasferta come questa hanno un doppio valore. Ne siamo pienamente consapevoli. Sarà necessario un doppio sforzo, mentale e tecnico”.

Note – Assente Lorenzo Maspero per infortunio. Lorenzo Baldasso è un ex, avendo giocato a Latina in A2 nella stagione 2020/21 (collezionando 29 presenze, con 8.4 punti di media).

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

