Fase salvezza Serie A2 – La preview della 2^ giornata

CALENDARIO

Si gioca la seconda giornata della fase Salvezza di Serie A2 Old Wild West 2023/24. Mercoledì 8 maggio si giocano Luiss Roma-Nardò, Agrigento-Cento e Latina-Chiusi. A questa fase partecipano le squadre classificate al 9^-10^-11^ posto dei rispettivi gironi (Verde e Rosso), al termine della stagione regolare (32 gare). Si hanno sfide di andata e ritorno (10 partite complessive, ogni squadra affronta tutte le altre); i punti ottenuti in questa fase si sommano con quelli totali ottenuti nella stagione regolare, con graduatoria unica. Al termine della fase Salvezza le prime due classificate otterranno la permanenza in Serie A2; le quattro squadre classificate dal 3° al 6° posto retrocederanno in Serie B Nazionale.

Mercoledì 8 maggio, ore 20.30

Roma: Luiss-HDL Nardò Basket

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Sella Cento

Cisterna di Latina: Benacquista Assicurazioni Latina-Umana Chiusi

CLASSIFICA FASE SALVEZZA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Sella Cento 30 15 18 HDL Nardò Basket 26 13 20 Umana Chiusi 22 11 21 Luiss Roma 18 9 23 Moncada Energy Agrigento 18 9 24 Benacquista Assicurazioni Latina 16 8 25

NOTA – La classifica comprende tutti i risultati ottenuti in stagione regolare (1^ fase + orologio), sommati a quelli della fase Salvezza.

TUTTO SULLA FASE SALVEZZA DI A2 OLD WILD WEST 2023/24

Al seguente link tutte le informazioni sulla fase Salvezza di Serie A2 Old Wild West 2023/24 (calendario, formula, classifica): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_pout

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. LNP PASS si propone ora con la formula di abbonamento LNP Pass “Postseason”, al costo di €19.99, riservata a quanti NON sono già abbonati al servizio. Consente la visione delle partite ancora da disputarsi nella stagione 2023/24 (playoff 2024 di Serie A2 e Serie B Nazionale; fase Salvezza di Serie A2; playout di Serie B Nazionale), oltre all’archivio integrale di tutte le gare già giocate nella stagione 2023/24 e precedenti. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

LUISS ROMA – HDL NARDÒ

Dove: Palazzetto dello Sport, Roma

Quando: mercoledì 8 maggio, 20.30

Arbitri: Ferretti, Masi, Cappello

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/3jcr8km3

QUI LUISS ROMA

Riccardo Esposito (vice allenatore) – “Inizia la fase salvezza e noi ripartiamo dall’ultima squadra affrontata durante il girone ad orologio: Nardò, in casa nostra proprio come 20 giorni fa. Ce la metteremo tutta per scalare questa classifica che ci vede distanti dalle prime due posizioni, dobbiamo farlo partendo dalla grande prestazione fornita proprio contro i pugliesi: in quel frangente si è rivisto lo spirito Luiss e, visto che abbiamo perso 5 gare all’ultimo canestro, ci sentiamo anche un po’ a credito con la dea bendata. Dobbiamo lottare fino alla fine, buttarci su tutti i palloni, darci una mano per vincere più partite possibili. Negli ultimi 2 mesi abbiamo un po’ perso quell’atteggiamento battagliero che ci ha sempre contraddistinto, ma nell’ultima gara abbiamo fatto passi in avanti anche su questo”.

Note – Roster al completo. Le due squadre si sono incontrate in semifinale playoff di Serie B nella stagione 2020/21, conclusasi a gara 4 con la vittoria 3-1 nella serie di Nardò; era il 6 giugno 2021. Due sono gli ex della gara: Marco Pasqualin, che ha vestito la canotta pugliese durante i playout in A2 nel 2022, e Matteo Fallucca, che ha giocato nel team salentino nell’annata 2021/22.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

QUI NARDÒ

Luca Dalmonte (allenatore) – “Siamo consapevoli dell’occasione sprecata con Agrigento, ma la sconfitta è anche un’esperienza da cui trarre insegnamenti. Ora resettare è fondamentale, lo impone il calendario. La Luiss Roma è la prossima avversaria in trasferta ed è anche l’ultima che abbiamo affrontato. Del nostro avversario conosciamo caratteristiche e qualità, ma la conoscenza ovviamente è reciproca. Al di là del piano partita da seguire e proporre nella Capitale, l’impatto emotivo, il coraggio e la fiducia saranno decisive per competere in ogni singolo possesso”.

Note – Assenti per infortunio Lorenzo Maspero e Antonio Iannuzzi.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – SELLA CENTO

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: mercoledì 8 maggio, 20.30

Arbitri: Caforio, Chersicla, Coraggio

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/2s45hj6y

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Veniamo da 2 vittorie consecutive ed è la prima volta che ci succede in stagione; dobbiamo assolutamente sfruttare questa sferzata di energia positiva per cercare di recuperare energie fisiche, perché ce ne saranno molto poche, non si può preparare una partita in così poco tempo nei minimi dettagli e dovremmo farlo sugli argomenti principali. Riguardare la partita contro Cento di qualche mese fa e cercare di non commettere nuovamente gli stessi errori. Speriamo di avere tanto pubblico e cercheremo di tenere viva questa lotta fino all’ultima giornata”.

Note – Per la Fortitudo Agrigento serviva un’impresa per tornare a sperare nella salvezza e la seconda vittoria consecutiva (per la prima volta in questa stagione) è sicuramente un motivo per riaccendere la speranza. La vittoria di Lecce, contro Nardò, non cambia radicalmente la situazione; Chiusi e Luiss Roma devono ancora giocare e stanno avanti in classifica, Nardò dista 8 punti ed ancora più distante è Cento, prossima avversaria della Fortitudo. La squadra di coach Pilot deve sperare nei risultati negativi delle avversarie e vincere contro la Sella Cento, sconfitta in casa contro Latina nella prima giornata della fase Salvezza. Un solo risultato utile per la squadra di Pilot.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass.

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Di Agrigento temiamo la stessa cosa delle altre partite. Sono tutte squadre chiamate all’ultimo sforzo, la Moncada ha un record positivo da quando Pilot è tornato, hanno recuperato Sperduto. Storicamente Agrigento è un campo difficile, dobbiamo stare attenti al loro contropiede. In questo periodo non si può lavorare troppo in palestra, soprattutto con trasferte così lunghe”.

Giulio Iozzelli (direttore sportivo) – “Se prendi 90 punti in casa, come avvenuto con Latina, non puoi pensare di giocarti la salvezza. Le squadre si sono livellate e il vantaggio in classifica va dimostrato in campo”.

Note – Wendell Mitchell e Lorenzo Benvenuti assenti per infortunio.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Benedetto XIV Cento (Facebook e Instagram).

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – UMANA CHIUSI

Dove: Palasport, Cisterna di Latina (Lt)

Quando: mercoledì 8 maggio, 20.30

Arbitri: Foti, Giovannetti, Tallon

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/4va8x45c

QUI LATINA

Vincenzo Cavazzana (vice allenatore) – “Chiusi ha sicuramente l’atteggiamento giusto per affrontare questo girone Salvezza e per impensierire tutte le squadre. È una formazione che lotta, non ha grandi individualità, ma può contare su una panchina lunga, sull’importante contributo degli italiani, e sulla grande energia del gruppo. Nella fase a orologio ha vinto 6 partite su 10, quindi lo spirito e la sicurezza conquistati, permettono a Chiusi di poter dar fastidio a chiunque, motivo per cui deve essere rispettata e non sottovalutata. Per quanto ci riguarda proseguiamo nel nostro percorso, siamo contenti di aver confermato il risultato a Cento, che è la prima in classifica, e sappiamo di dover affrontare tutte le gare con grinta e determinazione. Mercoledì sarà una partita da giocare con il coltello tra i denti, perché in questa fase le squadre sono al nostro livello e quello che può fare la differenza, giocando ogni 3 giorni, è la capacità di recuperare le energie mentali e fisiche”.

Ivan Alipiev (giocatore) – “Non abbiamo mai affrontato Chiusi in campo in questa stagione, ma sappiamo tutti che è un avversario molto capace, che sa lottare e lo ha dimostrato nelle ultime 10 partite. Del resto, anche noi, abbiamo mostrato un volto diverso nelle ultime 5-6 gare, quindi mi aspetto una grande partita mercoledì in casa. I nostri avversari arriveranno pronti per la battaglia, ma noi siamo sicuramente pronti a difendere il nostro campo ed a mantenere alte le speranze per l’obiettivo finale”.

Note – Kenneth Viglianisi non sarà a disposizione per il match.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti sui canali social della Società.

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Latina, da un paio di mesi, sta giocando una grande pallacanestro e voglio dire di più: a livello offensivo in particolare, in questo momento, è una delle migliori squadre della A2. Muovono bene la palla, giocano insieme con qualità ed esperienza e vengono da una serie di grandi vittorie. Non dobbiamo guardare alla classifica, sarà una partita molto complicata che dovremo affrontare con determinazione, umiltà e con la consapevolezza che sarà una battaglia. Mi aspetto grande agonismo, grande fisicità e ritmo. La gestione delle palle perse sarà molto importante; se Latina avrà la possibilità di correre dai nostri errori di gestione, può diventare molto complicata da fermare. In attacco dovremo essere pazienti e muovere la palla per creare opportunità contro la loro difesa”.

Note – Viktor Gaddefors out nella partita in casa di Latina.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

