Fase Salvezza Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 7^ giornata 

Mercoledì 29 maggio si gioca la settima giornata della fase Salvezza di Serie A2 Old Wild West, seconda di ritorno: in programma Nardò-Luiss Roma, Cento-Agrigento e Chiusi-Latina. A questa fase partecipano le squadre classificate al 9^-10^-11^ posto dei rispettivi gironi (Verde e Rosso), al termine della stagione regolare (32 gare). Si hanno sfide di andata e ritorno (10 partite complessive, ogni squadra affronta tutte le altre); i punti ottenuti in questa fase si sommano con quelli totali ottenuti nella stagione regolare, con graduatoria unica. Al termine della fase Salvezza le prime due classificate ottengono la permanenza in Serie A2; le quattro squadre classificate dal 3° al 6° posto retrocedono in Serie B Nazionale.

Mercoledì 29 maggio, ore 20.30

Lecce: HDL Nardò Basket-Luiss Roma

Cento: Sella-Moncada Energy Agrigento

Chiusi: Umana-Benacquista Assicurazioni Latina

CLASSIFICA FASE SALVEZZA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Sella Cento 36 18 20 Umana Chiusi 30 15 23 HDL Nardò Basket 30 15 23 Moncada Energy Agrigento 24 12 26 Luiss Roma 22 11 27 Benacquista Assicurazioni Latina 20 10 28

NOTA – La classifica comprende tutti i risultati ottenuti in stagione regolare (1^ fase + orologio), sommati a quelli della fase Salvezza.

TUTTO SULLA FASE SALVEZZA DI A2 OLD WILD WEST 2023/24

Al seguente link tutte le informazioni sulla fase Salvezza di Serie A2 Old Wild West 2023/24 (calendario, formula, classifica): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_pout

LE PARTITE

HDL NARDÒ – LUISS ROMA

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: mercoledì 29 maggio, 20.30

Arbitri: Enrico Bartoli, Cassina, Bartolini

Andata: 87-89

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/2suyms2e

QUI NARDÒ

Luca Dalmonte (allenatore) – “Rispetto. Sacrificio. Coraggio. Insieme. I prossimi 40 minuti. Punto”.

Note – Assente per infortunio Lorenzo Maspero.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

QUI LUISS ROMA

Andrea Paccariè (allenatore) – “In questi pochi giorni tra la gara di domenica e quella di domani (mercoledì, ndr) contro Nardò abbiamo cercato di raccogliere i cocci, provando a capire come mai abbiamo fatto molto bene il primo tempo contro Chiusi e poi ci siamo disuniti nel secondo. Sono venute fuori tutte le preoccupazioni e le nostre paure che ormai ci accompagnano da qualche mese, infatti abbiamo subito una rimonta che ci ha fatto uscire dal palazzetto sconfitti. Noi in queste ultime gare dobbiamo solamente finire la stagione in maniera più decorosa, questo progetto non si merita di finire in questo modo e va onorato fino alla fine: questo gruppo nell’ultimo anno ha fatto cose buone. Noi siamo un progetto dove le persone non sono al centro, ma esattamente il contrario: le persone vivono e sviluppano il loro cammino attraverso il progetto. Da dove ripartire ci penseremo fra 20 giorni, dobbiamo sempre ricordarci che noi abbiamo voluto difendere la nostra idea di studio e pallacanestro, quando potevamo fare scelte molto più in linea con la difficoltà del campionato”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

SELLA CENTO – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: Baltur Arena, Cento (Fe)

Quando: mercoledì 29 maggio, 20.30

Arbitri: Luca Attard, Marzulli, Coraggio

Andata: 84-79

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/4eztcd3t

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Contro Latina una prova incolore e oggettivamente brutta, credo che sia doveroso ritrovare una dignità, giocando a pallacanestro. Sappiamo che mancano 4 giornate alla fine, sono 4 match point, questo non significa che abbiamo 4 occasioni per chiudere la questione; già contro Agrigento c’è bisogno di voglia, grinta e determinazione, tre cose che sono mancate a Latina”.

Davide Bruttini (giocatore) – “Peccato non aver chiuso il discorso prima, ora massima attenzione, ci aspettavamo una fase piena di sorprese”.

Note – Fuori ancora Wendell Mitchell per infortunio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Benedetto XIV Cento (Facebook e Instagram).

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Stiamo giocando con tante partite ravvicinate, le energie di tutti, compreso lo staff, cominciano ad essere prosciugate, quindi questo dimostra che se tu molli un attimo, rischi di fare brutte figure ovunque. Come ho già detto nelle scorse partite, finchè la matematica non ci condanna noi continueremo a lottare, anche vincendole tutte potremmo non farcela, quindi vediamo che succede. Cento, avendo perso a Latina, non è matematicamente salva, quindi è una partita che conta, cerco di motivare i ragazzi e cerco di farlo al meglio per il futuro dei ragazzi e di tutti, per lasciare l’immagine migliore di noi a fine stagione; cerchiamo di farlo vincendo più partite possibili”.

Note – Mancano poche partite alla fine del campionato e la Fortitudo è alle prese con una lotta fino all’ultimo canestro per non retrocedere in Serie B Nazionale. Dopo l’ultima vittoria casalinga contro Nardò ha superato la Luiss Roma in classifica e deve recuperare 6 punti in 4 partite, forse troppi, considerando anche gli scontri diretti delle altre pretendenti come Nardò e Chiusi. Ma se la matematica non ha ancora condannato la squadra di coach Pilot, l’unica vera certezza è che la Fortitudo deve battere Cento in trasferta, la squadra al comando del girone Salvezza e non ancora aritmeticamente salva. Il roster agrigentino è a completa disposizione e sta vivendo un ottimo periodo di forma.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

UMANA CHIUSI – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: PalaPania, Chiusi (Si)

Quando: mercoledì 29 maggio, 20.30

Arbitri: Ferretti, Moretti, Grappasonno

Andata: 91-64

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/mc893paf

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Latina ha vinto con Cento e la partita precedente con la Luiss; per presentarla scelgo le stesse parole usate prima della sfida di andata. Stanno giocando bene negli ultimi due mesi, a prescindere da infortuni, dai problemi che hanno avuto, in tutte le partite se la sono sempre giocata. Ed in molte di queste hanno vinto. Nonostante siano già retrocessi stanno dimostrando di avere orgoglio e grande professionalità. Questo fa grandissimo onore a staff e giocatori e quindi mercoledì ci aspetta una partita difficile e dura. Con noi, all’andata, hanno avuto l’unico vero passaggio a vuoto del gironcino. L’ho fatto notare anche ai ragazzi. Una partita delicata perché ha mille aspetti, prima tecnici e poi mentali, che ci metteranno in difficoltà. Servirà grandissima concentrazione”.

Note – La decisione sullo straniero da lasciare fuori dai convocati verrà presa solo nella rifinitura di mercoledì mattina.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI LATINA

Francesco Tricarico (assistente allenatore) – “Chiusi è una squadra che applica una difesa molto fisica, oltre ad avere un roster profondo, composto da atleti di buonissimo livello. Dovremo essere bravi nel sopperire alla loro maggiore fisicità con una buona circolazione di palla. Domenica scorsa con Cento ognuno dei ragazzi ha fatto qualcosa in più, ed è stato chiamato a fare cose diverse, dando un importante contributo e dimostrando il proprio valore. Proseguire con abnegazione nel mettersi tutti a disposizione della squadra, potrebbe rivelarsi la nostra forza anche mercoledì. Abbiamo voglia di riscattarci dalla partita dell’andata, mandando in scena una buona prestazione. Il nostro avversario ha stimoli e motivazioni importanti, ma noi ci teniamo ad onorare il campionato fino in fondo”.

Note – Kenneth Viglianisi, Borislav Mladenov e Lorenzo Zangheri non saranno a disposizione per il match. Le condizioni di Gabriele Romeo e DeMario Mayfield saranno valutate il giorno della partita.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti sui canali social della Società.

